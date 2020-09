Enrique Villalobos, presidente de la Federacion Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, ha denunciado en Al Rojo Vivo que la Comunidad de Madrid les ha "señalado" imponiendo las restricciones en los barrios y municipios obreros de la Comunidad.

"Hay mucho y una sensación de impotencia porque no depende de nosotros el que se pueda modificar este trato injusto que entendemos se está haciendo con nosotros", ha señalado, recordando que antes de aplicar "este trato segregador", lo "primero que se habría tenido que hacer es "reforzar los servicios sanitarios, alcanzar una cifra por encima de los 2.000 rastreadores, y que el transporte tenga una ocupación máxima de una persona por metro cuadrado".

Villalobos ha tachado de "absolutamente ineficaces" las medidas restrictivas: "No puede ser que la gente vaya de Usera a sacar a los niños de una familia del barrio de Salamanca a pasaer por el Retiro y cuando vuelva a casa en un metro abarrotado no pueda sacar a sus hijos". "Nos dejan ir a trabajar para que el sistema siga funcionando pero luego no nos dejan tener una vida normal", ha apuntado.

Además, ha señalado que la Comunidad de Madrid en ningún momento se ha puesto en contacto con los vecinos de las zonas afectadas. "Estamos hartos de ser donde están los vertederos, las depuradoras, todo lo que no quiere la ciudad está aquí. Somos los señaldos y nos dicen que somos los apestados", ha indicado.

"Ayer hablábamos con una mujer que limpia en casas y le llamaron para decirle que no fuese, que vive en una zona de apestados, de mucho contagio. Esto es lo que están consiguiendo con este tipo de señalamientos", ha zanjado.