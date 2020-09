Las numerosas imágenes de aglomeraciones en el Metro de Madrid han provocado la presión de muchos ciudadanos de la región en el Ejecutivo regional para imponer medidas que frenen los contagios de coronavirus.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado hoy que se pondrán 200 dispensadores de gel hidroalcóholico en las 50 estaciones más transitadas de la Comunidad de Madrid. Se colocarán a lo largo de las próximas dos semanas y se ubicarán pasados los tornos de entrada, de forma que todos los viajeros puedan tener un fácil acceso a ellos.

Aguado dijo que esta medida "ayuda a reforzar la red de Metro para garantizar que los madrileños disfruten de un transporte público seguro en toda la región". Desde el Gobierno madrileño insisten en que el transporte público es "seguro" y que tan solo existe un 1% de posibilidades de contagio en su interior: "Metro es un transporte colectivo seguro, y aún más a partir de hoy", ha afirmado.

En base a numerosos estudios científicos internacionales, señaló, "los contagios de coronavirus no se producen en el transporte público". Por este motivo, hizo un llamamiento a "no generar desinformación" y a trasladar que "si no nos quitamos la mascarilla, podemos viajar con normalidad".