'Isabel Díaz Ayuso', de 'conquistadora' en su visita a México: "Tenemos que salvarlo para que deje de ser un narcoestado comunista"

Cristina Gallego se convierte en la 'Ayuso' más 'conquistadora'. Vestida como Hernán Cortés, se ha propuesto demostrar a los mexicanos que "del socialismo se sale": "¡Ya está aquí la libertad!".

'Isabel Díaz Ayuso' se prepara para el próximo acto de su gira por México, al que según Dani Mateo llega "con retraso de cinco siglos". La presidenta aparece vestida de conquistadora al más puro estilo Hernán Cortés al grito de "ya está aquí la libertad".

"Igual no es buena idea ir vestida así a la visita al colegio público Moctezuma", comenta Dani, que le pide ponerse algo "con menos aspecto de genocida".

'Ayuso', sin embargo, se niega a cambiarse por lo que le ha costado "pasar la espada por el control del aeropuerto" al ser de "acero del Toledo bueno". También se pregunta cómo va a diferenciar a los profesores de los alumnos porque "los indígenas son todos igual de bajitos".

Ante esta situación, Dani prefiere cancelar el acto y marcharse al hotel a dormir la siesta. "No hay tiempo para descansar. Tenemos que salvar México para que deje de ser un narcoestado comunista y no vendan más porros", le responde Ayuso.

Ante la llegada de una manifestación de protesta, Dani le pide que se quite por lo menos el casco y diga que "va a hacer un cameo en Malinche". Ella, sin embargo, prefiere "demostrarles que del socialismo se sale": "¿Os acordáis de cuando os robamos aquellos tubérculos hace más de 500 años? Pues vais a flipar con la tortilla de patatas", comenta.

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