El presidente de Numintec admite que solo ha patrocinado la cátedra de Begoña Gómez

El contexto José María Torres ha testificaod para aclarar influyó su relación con la mujer del presidente en la decisión de financiar la cátedra.

José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes y la Fundación Pimec, ha declarado ante el juez que su empresa, Numintec, fue la única patrocinadora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, codirigida por Begoña Gómez. Torres afirmó que no hubo otras colaboraciones similares de Numintec y sugirió que Pimec colaborara posteriormente. Admitió reuniones frecuentes relacionadas con la cátedra, a las que asistían Gómez y su equipo. Torres descargó la responsabilidad en Cristina Álvarez, asegurando que su función era de seguridad. Confirmó que entendía que el software era para la Universidad Complutense y no supo explicar el destino de 6.000 euros vinculados a becas. La declaración fue solicitada por Hazte Oír para aclarar posibles influencias en la financiación de la cátedra.

José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes y la Fundación Pimec, ha confirmado este jueves ante el juez Juan Carlos Peinado que su empresa, Numintec, fue la única que patrocinó la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez.

Según han explicado a laSexta fuentes presentes en la declaración, Torres ha dicho que no existieron otras colaboraciones similares de Numintec con otras cátedras. Además, ha reconocido que fue él quien sugirió que Pimec colaborase posteriormente con otra adenda vinculada a la cátedra, produciéndose esa colaboración poco después de la de Numintec.

El empresario ha admitido también que existían reuniones frecuentes en cafeterías y encuentros relacionados con la cátedra y los actos organizados alrededor de la misma, a los que acudían Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan.

En lo que respecta a Cristina Álvarez, ha descargado completamente la responsabilidad sobre ella, insistiendo desde el inicio en que su función era exclusivamente de "seguridad y control de periodistas".

Asimismo, ha confirmado que siempre entendió que el software desarrollado para la cátedra era para la Universidad Complutense y no ha sabido explicar qué ocurrió con los 6.000 euros que se vincularon a las becas.

Finalmente, ha reconocido la presencia de Begoña Gómez en distintos actos relacionados con compañías y entidades en las que él participaba, ratificando también que en muchos de esos eventos estaba presente Cristina Álvarez.

Relación con Begoña Gómez

La testifical de Torres fue solicitada por la asociación Hazte Oír, después de que un diario publicara fotografías en las que se le veía con Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Blanca de Juan en una cafetería. El objetivo de su declaración era aclarar si hubo influencia entre la decisión de financiación de la citada cátedra y la relación que el empresario tuvo con Gómez y con su asesora en Moncloa.

En mayo de 2019, Torres impartió una conferencia sobre Segunda Oportunidad Empresarial en el desaparecido Instituto de Directivos de Empresa (IDE-Cesema), una escuela de negocios en la que Cristina Álvarez trabajó durante 10 años como directora de marketing, antes de ser nombrada asesora en La Moncloa.

Tiempo después, el empresario patrocinó con 6.000 euros en becas la cátedra que codirigía la mujer de Pedro Sánchez.

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