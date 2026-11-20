El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, llega con una mascarilla a la Audiencia Nacional para declarar por el caso Leire Díez.

Los detalles El comandante de la Guardia Civil está citado a declarar el próximo 23 de noviembre en la Audiencia Nacional por las presuntas entregas de dinero Víctor de Aldama.

El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, ha contratado a Macarena Olona para su defensa, quien se unirá al abogado Daniel Echevarría. Villalba debe declarar el 23 de noviembre ante el juez Ismael Moreno por presuntos delitos de cohecho y organización criminal. Según la UCO, habría recibido pagos de Víctor de Aldama y Koldo García a cambio de proteger la organización criminal. Olona, exdiputada de Vox, se ha integrado en el bufete de José Antonio Choclán, conocido por buscar acuerdos con la Fiscalía. El caso Koldo investiga la compra de material sanitario durante la pandemia.

El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, ha fichado a Macarena Olona para su defensa. La exdiputada de Vox se une así al letrado Daniel Echevarría, con quien ejercerá una defensa conjunta, según han comunicado a la Audiencia Nacional en un escrito al que ha tenido acceso laSexta.

Villalba está citado a declarar el lunes 23 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, como investigado por presuntos delitos de cohecho y organización criminal.

Según la investigación de la UCO, el comandante habría recibido pagos de hasta 88.119 euros entre 2021 y 2023 por parte del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, y de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, a cambio de "asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal".

En su escrito, la defensa de Villalba explica en su escrito que, debido a la proximidad de la fecha de la declaración, no ha sido posible formalizar a tiempo el poder de representación de la nueva abogada.

Por ello, "su designación se ratificará mediante un apoderamiento apud acta ante la Secretaría del Juzgado el próximo lunes 23 de noviembre, antes de que comience la declaración, para que pueda participar formalmente en la defensa".

El comandante también declaró en julio como testigo de la trama Leire Díez. Según dijo ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la presunta fontanera del PSOE le ofreció un puesto como asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de información perjudicial de miembros de la UCO como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Bonilla, para así interceder en las causas contra el PSOE o Pedro Sánchez.

Mismo bufete que defendió a Aldama

Olona, miembro de la Abogacía del Estado actualmente en excedencia, fue diputada de Vox por Granada entre 2019 y 2022. Tras presentarse por este partido como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, dejó la política hace cuatro años alegando "razones médicas". Según informa 'Servimedia', la exparlamentaria se incorporó al bufete del abogado José Antonio Choclán, primo suyo y defensor de Aldama.

Choclán es conocido en el mundo de la abogacía por buscar acuerdos entre sus clientes y la Fiscalía, lo que puede permitir a los investigados reducir su pena si colaboran con los jueces. Esto es lo que sucedió con Aldama, que no llegó a entrar en la cárcel por el caso mascarillas, debido a su cooperación con los jueces y el tiempo que pasó en prisión provisional.

Por lo que se refiere a Villalba y el caso Koldo, en este sumario se investigan hechos que no fueron juzgados en proceso por compra de material sanitario durante la pandemia por parte de instituciones públicas.

Tal y como expone 'Servimedia', en el auto que contiene esta citación, el instructor rechaza pedir al Ministerio de Interior datos sobre si parte del dinero encontrado en cuentas de este comandante puede proceder de fondos reservados.

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