El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se dan la mano antes del debate

Entre líneas Desde el PSOE defienden que Sánchez apostó por mantener la calma ante la agresividad y "responder a las falsedades con hechos, claridad y firmeza".

En el debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez sorprendió al optar por una estrategia de "refutación con altura", evitando la confrontación directa y manteniendo la calma. Inspirado en la táctica de Barack Obama contra John McCain en 2008, Sánchez buscó responder a las falsedades con hechos y claridad, promoviendo el diálogo y reduciendo la polarización. Según el PSOE, esta estrategia se centra en lo relevante y ofrece a los ciudadanos una base para contrastar información. Aunque arriesgada y dirigida al votante moderado, la estrategia pretende movilizar a este sector, dejando espacio para momentos más ofensivos en la campaña.

La estrategia de Pedro Sánchez en su debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo sorprendió a todos. El presidente del Gobierno optó por evitar la confrontación con su rival en todo momento, optando por intervenciones directas a la cámara o con respuestas comedidas, siempre evitando momentos puramente de debate y pidiendo perdón hasta tres veces.

Desde el PSOE apuntan a que la estrategia de Sánchez es conocida como la "refutación con altura", que consiste en mantener la calma ante la agresividad y "responder a las falsedades con hechos, claridad y firmeza", un enfoque que ya utilizó Barack Obama para ganar a John McCain en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2008.

Según detallan fuentes socialistas, este enfoque busca favorecer el diálogo y reducir la polarización desde el 'agonistic respect' ("respeto agonista"), del politólogo William E. Connolly, que se sustenta en sostener el desacuerdo con firmeza, preservar el respeto hacia el adversario y aceptar el examen crítico de las propias posiciones.

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"También conecta con las recomendaciones de los investigadores para combatir la desinformación: seleccionar las afirmaciones que requieren corrección, aportar pruebas y explicaciones comprensibles y mantener un tono respetuoso", añaden estas fuentes.

Para el PSOE, esta estrategia "concentra la respuesta en las cuestiones relevantes y ofrece a la ciudadanía elementos para contrastar lo que escucha". "Su objetivo es bajar la temperatura del debate y elevar la exigencia de pruebas", añaden.

Un debate que fue "música clásica" y no "rock and roll"

Horas después del debate, desde el PSOE defienden que Sánchez no enfocó su debate para los votantes más acérrimos. "La gente quería rock and roll y ofrecimos música clásica, lo sabemos. No fuimos a dar espectáculo", insisten, enfatizando en que la estrategia de Sánchez iba dirigida al votante moderado.

La campaña de los socialistas pasa por incentivar la movilización y el votante moderado, dicen, no está suficientemente movilizado. "A no ser que el votante del PP sea de Vox, son ellos los que se han equivocado de estrategia", consideran en la formación. Esto coincide con la primera visión que compartieron desde las filas socialistas, que afirmaban que Sánchez "no quería boxeo".

Admitían anoche tras la celebración del debate que la estrategia era "arriesgada" y que a Sánchez le había "costado contenerse", pero recordaban que todavía queda mucha campaña y otros momentos más idóneos para ir a la ofensiva.

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