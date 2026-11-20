Entre líneas En el PSOE siguen dándole vueltas a lo que pasó este jueves. Admiten que se han despertado muy tocados y la sensación es de decepción y desconcierto por la estrategia adoptada por el presidente del Gobierno.

En el reciente debate, Alberto Núñez Feijóo atacó con fuerza a Pedro Sánchez, utilizando palabras de Puigdemont para criticar al presidente. Feijóo centró sus ataques en la corrupción del PSOE y repitió una frase que Sánchez había dirigido a Mariano Rajoy. Sánchez, por su parte, reconoció errores y mantuvo un tono calmado, sin responder a la ofensiva de Feijóo, quien desvió la atención hacia la corrupción. El PP celebró la actuación de Feijóo, mientras que el PSOE mostró desconcierto por la estrategia de Sánchez, quien intentó una táctica de "refutación con altura" similar a la de Obama, dirigida a votantes moderados.

Alberto Núñez Feijóo arrancó el debate arremetiendo sin tregua contra Pedro Sánchez, empezando por hacer suyas estas palabras de Puigdemont contra Sánchez: "Persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España".

Después de ese arranque, sacó la lista de corrupción que rodea al PSOE y devolvió a Sánchez una frase que lanzó a Mariano Rajoy: "España merece un presidente decente y usted no lo es".

Sánchez empezó reconociendo fallos y ese comienzo fue el tono que imperó en el debate: un Feijóo al ataque y un Sánchez sin poder o querer responder. "Debería poner los dos rombos. Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas", aseguraba Feijóo, que en Sánchez solo encontraba una respuesta: "No me deja usted terminar".

A cada medida social que el presidente del Gobierno intentaba vender, un Feijóo inquisidor desviaba el asunto a la corrupción. Frente a un líder del PP inquisidor a la ofensiva, Sánchez intentaba reconducir el debate.

Euforia en el PP y desconcierto en el PSOE

La reacción al debate vivido este jueves es totalmente contrapuesta en PP y PSOE. Los 'populares' creen que "la verdad y la decencia" se impuso a "la mentira y la negligencia", en palabras de Cuca Gamarra. "Feijóo ganó el debate y Sánchez se dedicó a mentir, hacer lo que mejor hace", opina la dirigente del PP, que cree que Sánchez basó "todo su debate en la mentira".

Para José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, en el debate se vio "a un presidente y a un expresidente". "No es lo mismo debatir con zascas en el Congreso de los Diputados que en un cara a cara", ha opinado en Metafuturo, el foro de Atresmedia. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha llegado a decir que Feijóo "ganó 5 a 0" el 'partido' contra Sánchez.

Decepción y desconcierto en dirigentes socialistas afines a Sánchez por su estrategia en el debate con Feijóo

En el PSOE reina el desconcierto por la estrategia adoptada por Pedro Sánchez en el debate. Hay dirigentes socialistas que no son críticos con Pedro Sánchez que no han entendido absolutamente nada del papel del presidente del Gobierno en el cara a cara y que creen realmente que perdió una bala de plata, según ha podido saber laSexta.

"Puede ser muy buen parlamentario", decían estas fuentes, pero "desde luego ya ha perdido dos debates" y echan en falta temas que Sánchez no sacó en ese debate, como el polémico asunto del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez optó por la "música clásica"

También califican de demoledora la imagen que se proyecto al terminar el debate: un Sánchez solo, en la penumbra, y un equipo, el socialista, que tardó en entrar al plató. Por el contrario estaba un exultante Feijoo acompañado de su equipo en la luz del plató.

Sánchez intentó emular la estrategia que llevó a cabo Barack Obama en su debate contra John McCain en las elecciones estadounidenses de 2008, llamada "refutación con altura", que consiste en mantener la calma ante la agresividad y "responder a las falsedades con hechos, claridad y firmeza".

Sensación doble de victoria: Sánchez asegura ver más cerca la victoria mientras Feijóo afirma haberse llevado "los tres puntos" del debate

Según detallan fuentes socialistas, este enfoque busca favorecer el diálogo y reducir la polarización desde el 'agonistic respect' ("respeto agonista"), del politólogo William E. Connolly, que se sustenta en sostener el desacuerdo con firmeza, preservar el respeto hacia el adversario y aceptar el examen crítico de las propias posiciones.

Horas después del debate, desde el PSOE defienden que Sánchez no enfocó su debate para los votantes más acérrimos. "La gente quería rock and roll y ofrecimos música clásica, lo sabemos. No fuimos a dar espectáculo", insisten, enfatizando en que la estrategia de Sánchez iba dirigida al votante moderado.

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