Los detalles Según ha podido saber laSexta, hay dirigentes socialistas que no son críticos con Pedro Sánchez que no han entendido absolutamente nada del papel del presidente del Gobierno en el cara a cara y que creen realmente que perdió una bala de plata.

Tras el debate entre Pedro Sánchez y el líder del PP, Feijóo, varios dirigentes socialistas no críticos con Sánchez expresaron desolación y desconcierto. Aunque comprometidos con la dirección del partido, no comprendieron la estrategia del presidente y creen que desaprovechó una oportunidad en el cara a cara. Cuestionan por qué Sánchez no respondió a Feijóo y lamentan la falta de temas importantes, como el asunto del ático de Díaz Ayuso. La imagen final del debate, con un Sánchez solo y un Feijóo exultante, fue demoledora. Los colaboradores de Sánchez explican que su enfoque se dirigía a los votantes indecisos y moderados, buscando atraer a este sector específico.

Desolación y desconcierto entre los dirigentes socialistas que no son críticos con Pedro Sánchez tras el debate que se vivió este jueves con Alberto Núñez Feijóo. Pese a estar comprometidos con la dirección de este partido, algunos de estos dirigentes no han entendido absolutamente nada de la estrategia del presidente del Gobierno en su cara a cara con Feijóo y creen que perdió una bala de plata.

Según ha podido saber laSexta, estos dirigentes se preguntan por qué Sánchez no respondió a Feijóo y, en definitiva, por qué "no despertó". Se les había dicho que este debate iba a ser la revancha tras lo ocurrido en el debate del 2023 y lo que vieron es a su candidato de nuevo perdiendo un debate en televisión frente a Feijóo.

"Puede ser muy buen parlamentario", nos decían, pero "desde luego ya ha perdido dos debates" y echan en falta temas que Sánchez no sacó en ese debate, como el polémico asunto del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También califican de demoledora la imagen que se proyecto al terminar el debate: un Sánchez solo, en la penumbra, y un equipo, el socialista, que tardó en entrar al plató. Por el contrario estaba un exultante Feijoo acompañado de su equipo en la luz del plató.

Optaron por "música clásica" en vez de por "rock and roll"

Los colaboradores del presidente explican a laSexta que Sánchez no se estaba dirigiendo a la parroquia socialista y que son conscientes de que la gente de izquierdas buscaba "rock and roll" y lo que encontraron en Sánchez fue simplemente "música clásica". No obstante, defienden que ellos se están dirigiendo a un sector muy concreto de la población: al sector de los indecisos, al votante moderado.

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Este votante, según los socialistas, hoy por hoy todavía no está movilizado y que también es importante para esta campaña. Dicen en el equipo del presidente y del candidato que ya habrá tiempo de bajar al barro, pero que en concreto anoche Sánchez se quería dirigir a ese votante.

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