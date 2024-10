Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la instrucción que investiga el cobro de comisiones millonarias por la compra de mascarillas durante la pandemia desde el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, confirma el 'sueldo' que recibía Rubén Villalba, un alto cargo de la Guardia Civil también imputado en el 'caso Koldo' y por parte de la presunta organización criminal. Villalba habría recibido hasta 88.119 euros, por parte tanto del empresario Víctor Aldama, así como el asesor de Ábalos, Koldo García. Todo a cambio de garantizar la seguridad de los miembros de este grupo en el caso de que fueran "pillados".

La relación entre el que fuera presidente del Zamora C.F. y Villalba comienza en el año 2019 a través de la mediación de Koldo que ya mantenía una relación con el agente investigado. Sin embargo es en mayo de 2021 que se encuentra la primera referencia a estos pagos. En este caso de 1.000 euros que en octubre se convierten en 2.000 para él y 1.600 para su esposa. Algo que los investigadores confirman en una conversación extraída del teléfono de César Moreno, colaborador de Aldama y uno de los miembros del grupo en WhatsApp 'Los 4 mosqueteros'.

No obstante, no todos estos pagos llegan del mismo modo a las cuentas de Villalba que ha analizado la UCO, puesto que no todas las operaciones bancarias se cifran en 2.000 ni tampoco es el agente investigado quien realiza el ingreso en la entidad bancaria. En algunas ocasiones, lo hace uno de los agentes a su cargo en la propia cuenta del guardia civil, en otras un familiar político, pero también se observan transferencias entre distintas cuentas.

Así, la UCO confirma que fueron hasta cuatro los agentes que "de manera directa o indirecta" facilitaron la llegada de las cantidades pagadas por Aldama a las cuentas familiares de Villalba. En esa línea, el informe al que ha tenido acceso laSexta subraya que el dinero "era entregado por el mismo Rubén a los agentes en efectivo, dando instrucciones de cómo debían abonarlo, el número de cuenta en la que se debía hacer el abono y el concepto que debía figurar".

Son "varios los pagos de 2.000 euros" realizados entre 2021 y 2022 que el guardia civil admite haber recibido. Incluso, enumera "entre cinco o seis entregas de este tipo" en "sobre cerrado" durante este periodo que recogían él mismo o uno de sus agentes, por lo que supondría "una cuantía total de 10.000 y 12.000" euros para "la dotación de una línea segura de comunicaciones". No obstante, la UCO señala que "atendiendo a la mensualidad observada de los pagos, éste habría recibido una cifra que oscilaría entre 35.000 y 47.000 euros" por parte de la red investigada.

Una de las pruebas a la que se aferra la UCO respecto a estos pagos es un pantallazo de una nota en el móvil que Moreno envía a otro miembro de 'Los 4 Mosqueteros', Javier Serrano, y que se titula "Gastos Fijos". En la imagen, "se observa que dividen un importe total de 89.100 euros, en diferentes conceptos y cantidades. Destacando por un lado 'K 10.000!', ya que podría hacer referencia a dinero en metálico entregado a Koldo. Y, por otro lado, 'R 2.000'". Esta última anotación refrendaría las mensualidades percibidas por Villalba.

Más allá de las entregas por parte de Aldama, Koldo también habría realizado pagos también para la "dotación de líneas seguras de comunicaciones mediante la asignación de terminales móviles". En concreto, se trataría de "una aportación de 4.000 euros en metálico" que el agente investigado habría recibido en uno de los epicentros de esta trama "el restaurante la Chalana". En una reunión que la UCO ha podido confirmar tuvo lugar el 17 de octubre de 2023.

A raíz "del análisis de cuentas del núcleo familiar" del guardia civil y a espera del estudio patrimonial completo, así como la información tributaria respecto a este, la UCO concluye que Villalba "ha recibido abonos por valor de 145.049 euros de origen desconocido dentro del tramo temporal analizado (2017-2023)". Si se observa "el período que abarca los pagos acreditados de Aldama (2021-2023) estos abonos concentran el 60,75% del total, sumando 88.119 euros". Algo más de los 12.000 que admite haber recibido.