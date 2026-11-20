El contexto La presunta integrante del clan de los Rochos pidió este jueves que la Policía le otorgue protección de cara a su declaración como testigo en la causa de las cloacas del PSOE, prevista para el próximo martes.

El juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la testigo Cintia Rocho que elija entre declarar por videoconferencia o presencialmente, tras haber solicitado custodia policial debido a amenazas recibidas. Rocho, citada para declarar el 24 de noviembre, es presunta integrante del clan de los Rochos y ha solicitado protección policial, asistencia legal y un espacio reservado para su seguridad. La causa investiga una organización criminal que buscaba desestabilizar procesos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno. Rocho afirmó que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada le sugirió eliminar a la jueza Beatriz Biedma. Esta declaración ocurre poco antes de las elecciones generales.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, en sustitución del magistrado Santiago Pedraz, ha acordado requerir a la testigo Cintia Rocho para que en el plazo de una audiencia manifieste si desea prestar declaración por videoconferencia desde el juzgado del partido judicial de su residencia o si decide hacerlo de forma presencial en la Audiencia Nacional.

Lo hace en respuesta a su petición de contar con custodia policial tras asegurar que ha sido amenazada. La testigo está citada a declarar el próximo martes, 24 de noviembre, a las 10:15 horas.

En una providencia, el juez adopta esta decisión en el marco de la causa en la que investiga a una organización criminal que supuestamente buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Cintia Rocho, presunta integrante del clan de los Rochos, pidió al juez Pedraz que la Policía le otorgase protección de cara a su declaración como testigo en la causa de las cloacas del PSOE. En un escrito, la defensa de Rocho señala que desde hace años viene sufriendo "amenazas de muerte", al igual que las sufrieron su marido y su padre, que "fueron asesinados días después de recibir las amenazas".

También pidió poder ser asistida por un abogado durante su declaración como testigo y disponer de "escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente hasta la sede judicial". Además, solicitó "una dependencia reservada" para su "exclusivo uso y convenientemente custodiada".

Su declaración será el próximo martes

El juez Santiago Pedraz citó como testigo en el caso Leire a Cintia Rocho a principios de noviembre. Ella fue quien sostuvo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

El magistrado de la Audiencia Nacional atendió a la petición de la jueza Biedma y emplazó a Cintia Rocho a declarar como testigo el próximo martes, 24 de noviembre.

Esta citación en la causa que investiga presuntas maniobras dirigidas a boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo se producirá cuatro días antes de las elecciones generales tras la petición de la magistrada Biedma, quien investigó en Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Rocho ya declaró ante los investigadores de la Guardia Civil, a quienes dijo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella para decirle que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".

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