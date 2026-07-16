El DAO de la Guardia Civil dice que Marlaska y Mercedes González le llamaron para investigar la filtración del correo personal de Begoña Gómez

El contexto Manuel Llamas ha declarado este jueves durante más de dos horas ante el juez Santiago Pedraz, que investiga las presuntas cloacas del PSOE.

Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, negó presiones a investigadores de corrupción y justificó tres informes reservados por filtraciones, uno de los cuales resultó en la sanción a un agente. Durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, Llamas detalló que la filtración de correos personales de David Sánchez y Begoña Gómez, que terminó en la prensa, fue castigada. Llamas explicó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le alertó sobre correos ofensivos recibidos por Gómez. Tras una investigación interna insatisfactoria, Llamas ordenó más indagaciones, resultando en una propuesta de amonestación. Además, Llamas admitió haber instruido a la UCO para no ser "proactivos" en las diligencias sobre David Sánchez, negando haber dicho "ponerse de perfil". También confirmó una reunión para reorganizar vacaciones de agentes involucrados en el caso.

Más allá de haber negado las presiones a investigadores de corrupción de la Guardia Civil, su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, también ha justificado tres informes reservados abiertos por filtraciones, al tiempo que ha detallado que uno de ellos terminó en sanción a un agente. Lo ha hecho durante su declaración de más de dos horas ante el juez Santiago Pedraz, que investiga las cloacas del PSOE.

En concreto, según ha relatado Llamas, se castigó la filtración de las direcciones de los correos personales del hermano del presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez. Si bien se mandaron a la jueza de Badajoz que investigaba al hermano del socialista, Beatriz Biedma, más tarde se terminó publicando.

De hecho, también ha explicado que fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le llamó para advertirle del asunto porque a Begoña Gómez empezaron a llegarle correos llenos "de insultos y contenidos pornográficos". Precisamente, según ha contado este jueves, en noviembre de 2024, la todavía directora de la Guardia Civil, Mercedes González, le llamó para preguntarle por qué apareció esa dirección en un informe sobre David Sánchez y después en la prensa.

Es entonces, en línea con lo explicado ante el juez Pedraz este jueves, cuando Llamas contacta con el entonces jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, con el fin de ordenarle que averiguara qué había ocurrido. López Malo le devolvió la llamada poco después, pero la explicación le pareció "poco clara". Después de ello, Llamas recibió otra llamada del ministro Grande-Marlaska interesándose por la misma cuestión.

A continuación de esas conversaciones, el DAO Llamas exige a López Malo un informe detallado. Al no haber quedado satisfecho con eso, según ha contado, el 4 de diciembre ordenó abrir una información reservada sobre la Unidad Central Operativa (UCO). En este sentido, Llamas ha insistido en que hasta ese momento no había recibido una explicación completa de la filtración. Finalmente, la información reservada terminó con una propuesta de amonestación.

Que no fueran "proactivos", pero nada de "ponerse de perfil"

Por otro lado, en cuanto a esa reunión con los mandos de la UCO que investigaban a David Sánchez, ha admitido haberles trasladado que no fueran "proactivos", es decir, que no tomaran iniciativa en las diligencias. Ahora bien, ha negado haber utilizado la expresión "ponerse de perfil", tal y como aseguró uno de ellos durante la investigación. Respecto a esa orden, Llamas se ha justificado en la necesidad de que los agentes no invadieran las competencias del órgano judicial instructor.

En este sentido, Llamas también ha confirmado ante el juez Pedraz una reunión celebrada durante el verano de 2024 con el director de la Guardia Civil en aquel entonces, Leonardo Marcos, y mandos de la UCO para reorganizar las vacaciones de los agentes que trabajaban en la causa sobre David Sánchez. Según el DAO, era una cita para garantizar la continuidad del servicio en el periodo estival.

No obstante, los agentes declararon en su día que se les obligó a aplazar sus vacaciones para terminar con urgencia un informe. Asimismo, estos mandos llegaron a sostener que Marcos pretendía que ese informe sobre el hermano del presidente concluyera que no se habían encontrado hechos relevantes para la causa penal.

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