Los detalles Esa autorización está condicionada por dos requisitos. Uno es que Adif debe concretar el listado completo de los elementos afectados, y otro es que deben detallar cada uno de los elementos que modifiquen reparen o sustituyan de la vía.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha autorizado este jueves a la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a comenzar la reconstrucción del tramo de vía afectado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que el pasado 28 de octubre se cobró 69 víctimas morales.

Según la providencia dictada por la jueza, que ha recogido en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la autorización judicial, solicitada por Adif, está condicionada al cumplimiento de dos requisitos.

El primero, que ha solicitado el Ministerio Fiscal, es que, una vez realizada la inspección y los trabajos de topografía en la zona afectada por el accidente, Adif debe concretar el listado completo de los elementos afectados.

El segundo requisito acordado por la jueza instructora es que una vez terminadas las labores de reconstrucción y reparación, la administradora "aporte una relación con todos y cada uno de los elementos que se hayan modificado, reparado y/o sustituido, con indicación en todo caso del lugar exacto de la reparación y/o modificación".

La providencia recoge que Adif deberá remitir esa documentación a la jueza instructora para su incorporación al procedimiento judicial abierto, que sigue bajo secreto de sumario.

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