¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid descarta entrar en un hipotético Gobierno liderado por Feijóo porque ahora es "libre" como líder regional. "Me dieron el poder en las urnas", defiende.

Isabel Díaz Ayuso ha admitido parcialmente que la compra del ático de Chamberí por 6,3 millones de euros fue un error, no por la adquisición en sí, sino por su explicación. En una entrevista con 'Bloomberg', la presidenta de la Comunidad de Madrid comentó que las mujeres en política son vistas como "inestables" sin un marido e hijos. Ayuso ha descartado unirse a un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, afirmando que no sería "libre" bajo otro liderazgo. Reivindica la "libertad" como su lema y no descarta liderar el PP nacional en el futuro. Sobre Pedro Sánchez, señala que su relación es peor en privado.

Isabel Díaz Ayuso reconoce —a medias— que la compra del ático de Chamberí que costó 6,3 millones de euros fue "un error". Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha concedido una entrevista a 'Bloomberg', el error no fue la compra en sí, sino su explicación de la misma.

"Lo del ático fue un error. No por lo que hicimos, sino por cómo lo explicamos", declara la líder regional, que añade que las mujeres en política se ven como "inestables" si "no tienen un marido y tres hijos".

La compra provocó un torrente de erráticas explicaciones por parte de la presidenta regional y de su equipo. Este hecho provocó que el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, anunciase posteriormente que vendería el inmueble en una subasta, que todavía no ha encontrado comprador.

Ayuso ha descartado entrar a formar parte de un futuro Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo, explicando que no sería "libre" dentro de un Ejecutivo "liderado por otra persona". "A mí me dieron el poder en las urnas", reivindica la presidenta de la Comunidad de Madrid, que deja claro que prefiere conservar su puesto actual.

La 'popular' reivindica su lema de la "libertad" como "motor" de su vida. Preguntada por la posibilidad de acabar liderando el PP a nivel nacional, Ayuso deja abierta la puerta a que haya "otros destinos" en el futuro. "Soy consciente de cuándo estoy en plena forma y cuándo algo me queda grande o me cansa", explica.

Sobre su rivalidad con Pedro Sánchez, Ayuso no oculta su animadversión y asegura que su relación es todavía peor en privado que en público. "En público, al menos nos damos la mano", bromea.

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