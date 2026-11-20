Los detalles El debate dejó la imagen de un Sánchez que desconcertó incluso a algunos de los suyos, con un tono bajo y menos emocional, frente a un Feijóo que salió al ataque desde el primer minuto.

El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sigue generando reacciones divididas. El PP celebra la actuación de Feijóo, destacando su contundencia y necesidad de cambio, mientras el PSOE defiende a Sánchez por su moderación y respeto. Patxi López criticó a Feijóo por recurrir al insulto y la mentira, contrastando con la educación de Sánchez. Rebeca Torró y Antonio Hernando respaldan la contribución de Sánchez a la buena política, aunque las reacciones reflejan que el PSOE no logró imponer su relato. En cambio, el PP considera que Feijóo evidenció la necesidad de renovación y ganó el debate.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sigue generando reacciones este viernes. Mientras el PP se muestra eufórico y da por vencedor a su líder, el PSOE intenta contrarrestar esa lectura defendiendo que el presidente mantuvo la moderación y el respeto frente a los ataques de su rival.

El debate dejó la imagen de un Sánchez que desconcertó incluso a algunos de los suyos, con un tono bajo y menos emocional, frente a un Feijóo que salió al ataque desde el primer minuto. En Ferraz defendieron que esa era precisamente su estrategia, pero las reacciones del día después evidencian que el PSOE no ha conseguido imponer su relato.

Acusaciones cruzadas

Patxi López ha cargado contra el líder del PP, al que ha acusado de recurrir al insulto ante la falta de propuestas. "La mentira y la mala educación nunca ganan nada", ha asegurado, calificando a Feijóo de "mentiroso y maleducado desde el minuto uno".

El socialista ha contrapuesto su actitud a la de Sánchez, al que ha definido como "absolutamente educado y respetuoso". "Hay una enorme diferencia entre la buena política que representaba Pedro Sánchez y la mala educación que representaba Feijóo", ha concluido.

En la misma línea, Rebeca Torró ha defendido que Sánchez hizo "una gran contribución a la moderación, al respeto, a la buena política, a la paciencia y a la argumentación". Antonio Hernando también ha reivindicado la victoria del presidente: "El debate para presidente del Gobierno lo ganó claramente Pedro Sánchez, el debate para gallo de corral lo ganó Feijóo".

En el Partido Popular, el balance es completamente distinto. Juan Bravo ha asegurado que Feijóo evidenció "la pérdida de gestión durante estos ocho años" y que el cambio es necesario. Almeida ha descrito el encuentro como un enfrentamiento entre "un presidente del Gobierno y un expresidente", asegurando que Sánchez estuvo "agotado" y "irreconocible", mientras Feijóo fue reconocible en sus formas y propuestas.

Cuca Gamarra también ha dado por clara la victoria del líder popular: "Feijóo ganó el debate, mientras Sánchez se dedicó a hacer lo que mejor se le da: mentir". Juanma Moreno ha destacado su contundencia y concisión frente a un Sánchez "absolutamente errático".

Borja Sémper ha asegurado que el debate evidenció "un proyecto agotado", el de Sánchez, frente a uno "nuevo y que llega con fuerzas", el de Feijóo. Ester Muñoz, por su parte, ha celebrado que su líder ganara "cada uno de los bloques de debate".

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