El comandante Villalba ratifica ante el juez que Leire Díez le ofreció ser asesor de la directora de la Guardia Civil

Los detalles Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo y al que Leire Díez, supuestamente, le ofreció un puesto como asesor de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, ha ratificado su declaración ante la UCO.

El comandante Rubén Villalba ha confirmado ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez le ofreció un puesto como asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de información perjudicial para la UCO. Esta oferta formaría parte de una trama presuntamente liderada por Díez y apoyada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para desbaratar procedimientos judiciales que afectasen al Gobierno de Pedro Sánchez. Villalba asistió a reuniones en 2025 para evaluar la capacidad de Díez para cumplir lo prometido, pero concluyó que no tenía dicha capacidad. Además, Díez alardeó de sus vínculos con altos cargos del Gobierno y del PSOE, afirmando que influiría en el nombramiento del próximo DAO de la Guardia Civil.

El comandante Rubén Villalba ha ratificado este martes que Leire Díez le ofreció ser asesor de la directora de la Guardia Civil. Así lo ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga a una trama presuntamente liderada por Díez y auspiciada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para desbaratar procedimientos judiciales que afectasen al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno.

Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo y al que Leire Díez, supuestamente, le ofreció un puesto como asesor de Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, ha llegado este martes con mascarilla y gorra a la Audiencia Nacional. Leire Diez le habría ofrecido a Villalba ese puesto en la Guardia Civil a cambio de información perjudicial para la UCO. Ante el juez Pedraz, ha repetido esto mismo y ha ratificado su declaración ante la Guardia Civil.

Según fuentes presentes en las declaraciones, Villalba ha asegurado que Leire Díez se le presentó de parte del 'one' y del Partido Socialista, que quería obtener información sobre altos cargos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Bonilla. A cambio, le ofrecieron rehabilitarlo en su puesto y un cargo como asesor de la directora general de la Guardia Civil.

Aunque el comandante de la Guardia Civil ha dicho que él no tenía información sobre el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Bonilla, ha asegurado que fue a dos reuniones para comprobar si Leire tenía la capacidad de cumplir todo lo que prometía, pero ha acabado concluyendo que no tenía esa capacidad. En los dos encuentros en 2025, Villalba ha apuntado que Leire le dijo que iba "de parte del 'one' y "del partido".

Villalba, quien hasta su imputación estuvo destinado a la embajada de España en Caracas (Venezuela), compareció "de forma voluntaria" en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire por estos servicios, tras ser citado telefónicamente por los agentes. Este martes, el comandante de la Guardia Civil ha ratificado la declaración como testigo que prestó ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).

El comandante de la Guardia Civil declaró ante la UCO que la exmilitante socialista Leire Díez aseguró que al "próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella" porque "el Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones que estaba llevando la UCO".

Díez habría alardeado ante Villalba de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno" en las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con Villalba. En la primera reunión, Díez se limitó solo a mencionar a "los de arriba", pero ya en la segunda destacó que tenía acceso al "'one' del partido" y al "'one' del Gobierno". Fue en esa segunda reunión cuando Díez dijo que el "próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido