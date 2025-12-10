El IPC vuelve a ganar a los salarios: así pierden poder adquisitivo las familias españolas

Los datos Después de dos años en los que los sueldos subían más que los precios, los salarios totales apenas crecieron un 2% en el tercer trimestre, mientras la inflación roza el 3%, haciendo que muchas familias pierdan poder adquisitivo real.

En España, los salarios han quedado rezagados frente a la inflación por primera vez en dos años, afectando el poder adquisitivo de las familias. Según el INE, los salarios crecieron un 3,5% en convenio y un 2% en total, mientras la inflación ronda el 3%. Raymond Torres advierte que esta desaceleración económica afecta el poder adquisitivo. La luz y los alimentos son los principales responsables del encarecimiento de la vida.

Por primera vez en dos años, los salarios han quedado por detrás de la inflación, y muchas familias españolas sienten que su dinero ya no rinde como antes. La luz y los alimentos, especialmente, están castigando el bolsillo.

Gabriel Rufián se ha convertido de nuevo en portavoz de lo que preocupa a la gente de a pie y que muchas veces desaparece del debate político. En esta ocasión, ha centrado su mensaje en el alto coste de la alimentación. "¿De qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le da para llegar a fin de mes? Imagina una familia de tres que hoy quiera comer tres filetes de ternera y cenar tres filetes de salmón: ¿sabes a cuánto le sale el día? 30-36 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día?", denuncia Rufián.

Federica Gagliardi, propietaria de 'La Cocinera Tremenda', confirma la tendencia: "He intentado mantener los precios un poco más bajos, pero las nóminas son siempre iguales y los precios siguen subiendo. En apenas un año, la diferencia ha sido de casi diez euros".

La gente lo nota en su día a día. Muchos explican que sus sueldos prácticamente no han subido este año: algunos recibieron un aumento mínimo, de 30 o 50 euros, mientras que la cesta de la compra sigue encareciéndose: "Ahora vas con 100 euros al súper y no traes nada", comentan, y otros reconocen que lo que antes podían ahorrar, ahora apenas lo logran. "Antes conseguía ahorrar mis 200 euritos, ahora, si ahorro 100, doy gracias", asegura una vecina.

Los datos oficiales confirman estas sensaciones. Según el INE, los salarios pactados en convenio subieron un 3,5% en el tercer trimestre, mientras que los salarios totales apenas superaron el 2%. La inflación, por su parte, se sitúa cerca del 3%, lo que significa que muchos hogares pierden poder adquisitivo.

Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, resume la situación: "Por una parte, los salarios se desaceleran. Por otra, la inflación está repuntando. Perder o mantener el poder adquisitivo es un síntoma de desaceleración económica". Desde el segundo trimestre de 2023, los sueldos habían logrado superar a los precios, pero esta tendencia se rompe ahora, principalmente por el aumento de la luz y los alimentos, que golpean con fuerza el bolsillo de los hogares.

En definitiva, lo único que sigue subiendo más despacio que todo lo demás son los salarios, mientras que la vida sigue encareciéndose. laSexta Columna abordará en profundidad este asunto en su próximo programa.

