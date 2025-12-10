Ahora

Por la trama del 2%

La mujer de Santos Cerdán alega enfermedad y no comparecerá en la comisión del Senado

La otra cara Desde el Partido Popular (PP), con mayoría en la Cámara Alta, suspenden la convocatoria de este lunes, al tiempo que consideran que Paqui "se esconde".

Francisca Muñoz, más conocida como Paqui y mujer del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, no acudirá este lunes a la comisión del caso Koldo del Senado al haber alegado enfermedad. Fuentes 'populares' explican que la mujer de Cerdán ha presentado un parte médico para que se le exima de comparecer.

De esta manera, la sesión prevista se ha suspendido, tal y como han explicado desde el grupo 'popular' en el Senado, que tiene mayoría en esta sede parlamentaria. Algo que los de Alberto Núñez Feijóo entienden que "se esconde de la Comisión de Investigación del Senado utilizando un parte médico". Asimismo, este partido ironiza con que "desea su pronta recuperación y espera que su estado no se deba a las presiones del sanchismo".

Por otro lado, recuerdan que hasta ahora las "únicas comparecencias" que se habían suspendido por este motivo eran las de una de las parejas de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez y la del empresario Juan Carlos Barrabés. A ellos, se sumar ahora Paqui.

Eso sí, el PP asegura que "volverá a actuar de la misma manera: cuando su estado de salud vuelva a permitirlo, volverá a ser llamada y citada". En este sentido, subrayan que "los españoles merecen conocer toda la verdad de la corrupción sanchista y no descansaremos hasta que eso ocurra".

