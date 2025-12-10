La mujer de Santos Cerdán alega enfermedad y no comparecerá en la comisión del Senado

Paqui, el otro miembro de la trama del 2% que no se llevaba bien con los periodistas

La otra cara Desde el Partido Popular (PP), con mayoría en la Cámara Alta, suspenden la convocatoria de este lunes, al tiempo que consideran que Paqui "se esconde".

Francisca Muñoz, conocida como Paqui y esposa de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, no asistirá a la comisión del caso Koldo en el Senado debido a una enfermedad, justificando su ausencia con un parte médico. Esto ha llevado a la suspensión de la sesión, según fuentes del grupo 'popular', que tiene mayoría en el Senado. El PP sospecha que se está "escondiendo" de la investigación y espera su pronta recuperación. Señalan que solo se habían suspendido las comparecencias de Jésica Rodríguez y Juan Carlos Barrabés por motivos similares. El PP insiste en que será convocada nuevamente cuando su salud lo permita.

Francisca Muñoz, más conocida como Paqui y mujer del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, no acudirá este lunes a la comisión del caso Koldo del Senado al haber alegado enfermedad. Fuentes 'populares' explican que la mujer de Cerdán ha presentado un parte médico para que se le exima de comparecer.

De esta manera, la sesión prevista se ha suspendido, tal y como han explicado desde el grupo 'popular' en el Senado, que tiene mayoría en esta sede parlamentaria. Algo que los de Alberto Núñez Feijóo entienden que "se esconde de la Comisión de Investigación del Senado utilizando un parte médico". Asimismo, este partido ironiza con que "desea su pronta recuperación y espera que su estado no se deba a las presiones del sanchismo".

Por otro lado, recuerdan que hasta ahora las "únicas comparecencias" que se habían suspendido por este motivo eran las de una de las parejas de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez y la del empresario Juan Carlos Barrabés. A ellos, se sumar ahora Paqui.

Eso sí, el PP asegura que "volverá a actuar de la misma manera: cuando su estado de salud vuelva a permitirlo, volverá a ser llamada y citada". En este sentido, subrayan que "los españoles merecen conocer toda la verdad de la corrupción sanchista y no descansaremos hasta que eso ocurra".

