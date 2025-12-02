El PP llama a Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, a la comisión del caso Koldo en el Senado

Los detalles La esposa del exdirigente socialista tendrá que comparecer el 15 de diciembre, dos días antes de que lo haga su marido. El PP sostiene que "la trama no tenía solo un recaudador", sino "una estructura familiar".

Francisca Muñoz, conocida como Paqui, deberá comparecer el 15 de diciembre ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, dos días antes que su esposo, Santos Cerdán. El Partido Popular, con mayoría en el Senado, la ha citado argumentando que la trama de comisiones amañadas tenía una "estructura familiar". Alicia García, portavoz del PP, ha afirmado que Muñoz explicará su uso de la tarjeta de Servinabar, empresa implicada en la trama. Un informe de la Guardia Civil revela que Muñoz gastaba sin discreción y estaba contratada por Noran, una cooperativa de la trama, sin que se conozca su función.

Francisca Muñoz, más conocida como Paqui, tendrá que comparecer el lunes 15 de diciembre ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La esposa de Santos Cerdán tendrá así que declarar en sede parlamentaria tan solo dos días antes de que lo haga su marido, que está citado el día 17.

Así lo ha anunciado este martes el Partido Popular, que tiene mayoría en la Cámara Alta y también ha citado en esa comisión al hijo del exministro José Luis Ábalos, sostiene que la trama que presuntamente se enriquecía con comisiones a cambio de adjudicaciones amañadas "no tenía solo un recaudador", sino "una estructura familiar".

En estos términos se ha expresado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha aseverado que Muñoz "tendrá que contar esa tarjeta de corrupción premium para gastar a fondo perdido y a todo lujo y cómo operaba la empresa Servinabar".

El informe de la UCO de la Guardia Civil que apuntaba que la trama se embolsaba una comisión del 2% por cada contrato amañado recogía también conversaciones en las que Antxon Alonso, dueño de Servinabar y socio de Cerdán, se quejaba del nivel de gasto que llevaba la mujer de este. "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", le decía a su esposa. "Gastar y gastar", continuaba, en un intercambio en el que lamentaba que "encima no son nada discretos".

Ese mismo informe policial recoge un correo que demostraría que la mujer de Cerdán usaba una tarjeta de Servinabar, enviado a Alonso por un trabajador de El Corte Inglés, para avisar de que no se había pagado un pedido que Paqui habría recogido, una mesa de 190 euros. La factura estaba expedida a nombre de la empresa. Un día más tarde, Alonso hizo un pago a El Corte Inglés por ese importe.

Además, Paqui estuvo contratada por Noran, una cooperativa de la trama, que le pagaba 1.900 euros al mes. Se desconoce, sin embargo, cuál era su función en la empresa. "No se han localizado documentos, cruce de correos electrónicos o en general cualquier atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca Muñoz", señala al respecto el informe de la Guardia Civil.

La UCO revela los gastos desmedidos de la mujer de Cerdán que incomodaron a la trama: "Le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. No son nada discretos"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.