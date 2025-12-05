La Audiencia Provincial de Sevilla absuelve a los 16 acusados del supuesto amaño del concurso para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

Sala de la Audiencia de Sevilla que acogió el juicio sobre la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla)

Los detalles El tribunal los ha absuelto de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a 16 acusados, incluidos funcionarios y técnicos de la Administración andaluza, por el presunto amaño del concurso para la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar. Tras un juicio de 36 sesiones entre marzo y julio, el tribunal determinó la falta de indicios de los delitos imputados, calificando la acusación de "infundada". Los acusados fueron absueltos de cargos como tráfico de influencias y malversación. Además, se condenó a las tres acusaciones a pagar las costas por su connivencia en mantener una posición incriminatoria sin fundamento. La Fiscalía también había solicitado la absolución.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 acusados, entre ellos funcionarios y técnicos de la Administración andaluza, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de las actividades de explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla).

La decisión se produce tras el juicio celebrado durante 36 sesiones entre los meses de marzo y julio de este año, al considerar que no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación "infundada", según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un comunicado.

En la sentencia, el tribunal absuelve a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Además, ha condenado al pago de las costas a las tres acusaciones personadas "al apreciarse una connivencia" entre ellas "en el mantenimiento de su posición incriminatoria, con el perjuicio moral y económico que ello ha conllevado a los acusados que absolvemos de una acusación infundada".

Por su parte, la Fiscalía también solicitó la absolución de todos los encausados.

