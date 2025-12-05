Ahora

Andalucía

La Audiencia Provincial de Sevilla absuelve a los 16 acusados del supuesto amaño del concurso para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

Los detalles El tribunal los ha absuelto de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Sala de la Audiencia de Sevilla que acogió el juicio sobre la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla)Sala de la Audiencia de Sevilla que acogió el juicio sobre la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla)Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 acusados, entre ellos funcionarios y técnicos de la Administración andaluza, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de las actividades de explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla).

La decisión se produce tras el juicio celebrado durante 36 sesiones entre los meses de marzo y julio de este año, al considerar que no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación "infundada", según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un comunicado.

En la sentencia, el tribunal absuelve a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Además, ha condenado al pago de las costas a las tres acusaciones personadas "al apreciarse una connivencia" entre ellas "en el mantenimiento de su posición incriminatoria, con el perjuicio moral y económico que ello ha conllevado a los acusados que absolvemos de una acusación infundada".

Por su parte, la Fiscalía también solicitó la absolución de todos los encausados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los directivos despedidos de Ribera alertaron de la reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital de Torrejón
  2. División en el PSOE por el caso Paco Salazar ya convertido en coladero electoral: las federaciones exigen acudir a la Fiscalía frente a la dirección que opta por esperar
  3. Pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones en Extremadura con PP y PSOE estancados en las encuestas y la política nacional
  4. El precio de la vivienda, imparable: vuelve a subir en el tercer trimestre y escala un 12,8%
  5. La niña de cuatro años sobrevivió en Alzira porque su madre no hizo caso al anestesista y la llevó al hospital
  6. El puente de diciembre estará marcado por el calor y la niebla: los termómetros recogerán hasta 24ºC