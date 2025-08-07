No es cierto que no llegase "ninguna patera a Canarias" con Rajoy en el Gobierno como él defiende

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno ha asegurado que, durante sus Gobiernos, se consiguió que no llegase "ninguna patera" a Canarias, algo que choca con la realidad. Según Rajoy esto se logró llegando a acuerdos con Senegal y Mauritania.

Mariano Rajoy ha lanzado una afirmación falsa durante la presentación de su libro. El expresidente del Gobierno no ha dudado en destacar que, durante sus Gobiernos, en Canarias no llegó, dice, "ninguna patera", algo que lograron gracias pactos con Senegal y Mauritania.

Lo cierto es que esta frase no es verdad. Si bien es cierto que se registraron menos entradas irregulares de migrantes que en años posteriores y anteriores, en los ocho años de Gobiernos de Rajoy llegaron a Canarias más de 4.300 personas migrantes.

Estas palabras han llegado en Avilés, Asturias, con un Rajoy que ha cargado contra Pedro Sánchez y ha defendido a su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sobre el actual presidente del Gobierno, Rajoy ha cuestionado la "ambición desmedida" que dice tener Sánchez, quien cree que está "dispuesto a pasar por encima de todo con tal de ser presidente".

"No me imaginaba que España pudiera tener un gobierno como el que tiene. Hay que tener mucha imaginación para hacerlo... y yo no la tengo", ha ironizado ante los micrófonos.

Sobre Montoro, Rajoy ha pedido "prudencia" a la hora de hablar de la investigación judicial en la que está envuelto. "Es un compromiso ético de todo el mundo luchar contra la corrupción, pero también debía ser un compromiso ético de todo el mundo intentar conciliar la lucha contra la corrupción con la presunción de inocencia", ha opinado.