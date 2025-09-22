Sánchez exige en la ONU adoptar medidas inmediatas para parar el "genocidio" en Gaza

Pedro Sánchez en la conferencia internacional sobre la solución de los dos Estados celebrada en la ONU

El contexto Sánchez ha pedido esa actuación en su intervención en la conferencia internacional sobre la solución de los dos Estados celebrada en la ONU la víspera del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó a la comunidad internacional desde la ONU a tomar medidas urgentes para detener lo que calificó como "genocidio" de Israel en Gaza. Durante su intervención en la conferencia sobre la solución de los dos Estados, Sánchez enfatizó la necesidad de actuar en nombre de la razón, el Derecho Internacional y la dignidad humana. Propuso que Palestina sea miembro pleno de la ONU y pidió medidas inmediatas para frenar la violencia y promover la paz, destacando el papel crucial que Europa debe desempeñar en este proceso.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes en la ONU que la comunidad internacional no mire para otro lado y adopte de forma inmediata medidas para parar el "genocidio" que ha lamentado que está perpetrando Israel en Gaza.

Sánchez ha pedido esa actuación en su intervención en la conferencia internacional sobre la solución de los dos Estados celebrada en la ONU la víspera del inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, conferencia ante la que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado el reconocimiento de Palestina por parte de su país. "Un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido", que ha celebrado Sánchez.

"En nombre de la razón, en nombre del Derecho Internacional, en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya", ha dicho el jefe del Ejecutivo español ante el resto de líderes participantes en este foro y a los que planteó dos propuestas, la primera de ellas que Palestina sea miembro de pleno derecho de la ONU.

"En este preciso momento las bombas siguen cayendo indiscriminadamente sobre la población gazatí y el hambre mata a mujeres, a ancianos y a niños", ha denunciado, subrayando que "no hay una solución de dos estados posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio".

A ello ha añadido esa petición de adopción con carácter inmediato de medidas "para frenar la barbarie y hacer posible la paz", para lo que ha hecho un llamamiento especial a lo que "puede y debe hacer" Europa. "Esta conferencia marca un hito trascendental, pero no es el final del camino sino que es el principio", ha subrayado.

En este sentido, ha propuesto que "el Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas", de la que es país observador desde 2012. "Se debe completar lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en esta organización, en pie de igualdad con el resto de estados", ha defendido.

Tras anunciar el pasado 8 de septiembre un paquete de nueve medidas para frenar el genocidio, Sánchez ha prometido que España seguirá "tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse".

Una vez más, y como ha venido haciendo en las últimas semanas, ha advertido de que "la historia nos juzgará y su veredicto será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado".

"Tomemos partido por la racionalidad, por la diplomacia, por el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario, por el sentido común y por el humanitarismo más básico", ha conminado a los líderes presentes, a quienes ha instado a que este 22 de septiembre "sea recordado como el primer gran paso". "Hoy más que nunca, que lo injusto no nos sea indiferente", ha remachado.