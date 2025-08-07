Rajoy carga contra Sánchez: "Pasa por encima de lo que tenga que pasar para ser presidente. Es una desmesurada ambición"

El expresidente critica la situación política actual y la atribuye a la formación de un "Gobierno Frankenstein" y a la desmedida ambición de quien está dispuesto a pisar todo con tal de llegar a la presidencia.

Mariano Rajoy lanza duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de haber llevado a España a una situación "imposible de imaginar". "No me imaginaba que España pudiera tener un gobierno como el que tiene. Hay que tener mucha imaginación para hacerlo… y yo no la tengo", ha ironizado.

Para Rajoy, la culpa de esta deriva política recae en dos cosas: "La formación de un Gobierno Frankenstein y la ambición desmedida de alguien dispuesto a pasar por encima de todo con tal de ser presidente".

Entre los hitos que considera más graves de esta legislatura, ha enumerado: "Una financiación singular para Cataluña a cambio de siete votos, la ley de amnistía, el traspaso de competencias estatales que nunca deberían cederse, la amenaza de entregar incluso la Agencia Tributaria".

También ha criticado la falta de presupuestos: "Este es el único país del mundo donde un Gobierno tira sin presupuestos… y no pasa absolutamente nada".

Y ha comparado su gestión con la actual: "Yo goberné siete años y aprobé siete presupuestos, algunos en minoría. Ellos llevan siete años y han aprobado tres. Eso es demoledor".

Para terminar, Rajoy sentencia: "Lo único que le podemos pedir a este Gobierno es que se disuelva, deje de serlo y se regenere".