Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Ayuso, ataca a la jueza tras sentar en el banquillo a González Amador: "Todo Sánchez es corrupto"

"Todo Sánchez es corrupto". Así ha reaccionado el director de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, también conocido como MAR, tras conocer que la jueza ha abierto juicio oral a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por seis delitos diferentes.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la jueza lo acusa de hasta seis delitos: dos contra la Hacienda Pública, dos de falsedad documental, otro delito continuado contable y un sexto de pertenencia a grupo criminal. La jueza, además, también sentará en el banquillo a los cuatro empresarios que habrían participado en el entramado, a los que piden condenarlos como cooperadores necesarios.

González Amador tiene pendiente todavía un recurso en la Audiencia Provincial de Madrid. Pero la magistrada Carmen Rodríguez Medel, quien sustituye a Inmaculada Iglesias, que acaba de jubilarse, rechazó poner en suspenso la causa contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, como así reclamó él.

"Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto", ha escrito MAR en un mensaje en su cuenta de X.

Según Miguel Ángel Rodríguez, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial. Una magistrada que, dice, es "hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido". Se trata de un ataque durísimo contra la jueza que ha firmado el auto, Carmen Rodríguez Medel, y contra su hermano, que es Guardia Civil.

Cabe recordar que esta magistrada fue asesora del que fue ministro de Justicia precisamente con el Partido Popular, Rafael Catalá. Una jueza que ha instruido causas contra socialistas y populares. Por ejemplo, imputó al delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación en el 8M y la influencia que podría haber tenido en la pandemia. También instruyó el caso Máster, donde llegó a encontrar indicios de delito y elevó una exposición razonada contra el entonces líder del PP, Pablo Casado.