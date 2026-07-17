Paqui Muñoz cobró 1.300 euros al mes durante 2023 y 2024 de una empresa en la que nunca trabajó

Los detalles La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le ha pedido al juez que recoja toda la información bancaria de Paqui Muñoz, la mujer del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para explicar los pagos.

Paqui Muñoz, exesposa de Santos Cerdán, recibió 1.300 euros mensuales de una empresa en la que nunca trabajó, según un informe de la UCO al que accedió laSexta. La empresa, vinculada al empresario Antxon Alonso, pagó a Muñoz entre 2023 y 2024, sumando casi 19.000 euros. La Guardia Civil pidió al juez investigar los ingresos en las cuentas de Muñoz. LORGEN, la empresa en cuestión, afirmó que Muñoz fue contratada como auxiliar administrativa por recomendación de Roberto Pérez Águeda debido a incompatibilidades familiares con UNIVERSAL. Sin embargo, se aclara que Muñoz nunca trabajó para LORGEN.

La mujer de Santos Cerdán, Paqui Muñoz, cobró 1.300 euros al mes de una empresa en la que nunca trabajó. Así se recoge en el último informe de la UCO, al que ha tenido acceso laSexta, y en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analiza el patrimonio del que fuera secretario de Organización del PSOE.

Dicho auto recoge que una empresa mercantil, relacionada con el amigo de Cerdán y empresario Antxon Alonso, pagó a su mujer Francisca Múñoz sin hacer ningún trabajo en concreto. De hecho, en el texto se apunta a que se estuvo pagando a Paqui Muñoz unos 1.300 euros al mes.

La mujer de Cerdán estuvo recibiendo este dinero entre los años 2023 y 2024, sumando un total de casi 19.000 euros. "LORGEN GENÉTICA PROTEÓMICA SL (en adelante LORGEN): En el mismo sentido, se han encontrado ingresos durante los años 2023 y 2024 por un total de 18.730,15 euros, procedentes de dicha sociedad y en concepto de nómina", se puede leer en auto redactado por la UCO.

Por ello, la Guardia Civil le ha solicitado al juez encargado del caso que solicite y recabe toda la información bancaria de Paqui, "con la finalidad de concretar el motivo de los ingresos percibidos en cuentas relacionadas con Santos dimanantes de esta empresa, el día 4 de febrero de 2026 se requirió, mediante oficio policial, al administrador único de LORGEN—José Antonio JIMÉNEZ DE LA CRUZ-, que aportara información explicativa y documental sobre el motivo de dichos pagos".

Según detalla el informe policial, los agentes preguntaron a esta sociedad el motivo de los pagos. En este sentido, el día 11 de febrero de 2026, se recibió contestación por parte de la compañía. En ella se detalló que Francisca Múñoz fue contratada como auxiliar administrativa por Lorgen. "Francisca Muñoz fue contratada por LORGEN, a petición de un colaborador externo de esta sociedad". Una persona llamada Roberto Pérez Águeda.

Habría contratado a Paqui, el día 1 de febrero de 2023, como "auxiliar administrativo", fijando su centro de trabajo en el Polígono Tecnológico Ciencias de la Salud de la localidad de Armilla, en Granada.

Según sospecha la UCO, Roberto Pérez le habría solicitado que se contratase a la mujer de Santos Cerdán, "ya que la sociedad UNIVERSAL SCALE WORLD SL27 (en adelante UNIVERSAL), no podía contratar a la anterior debido a problemas de incompatibilidades de carácter familiar".

A cambio, para que esa operación no generase coste a LORGEN, se acordó que UNIVERSAL contratara en su plantilla a un trabajador de LORGEN, "manteniendo idénticas condiciones de categoría profesional y retribución que las asignadas a Francisca Muñoz". Como muestra de lo anterior, José Antonio Jiménez aportó un documento en el que se refleja lo explicado en referencia al cambio de empleados entre UNIVERSAL y LORGEN.

Además, en el documento explicativo, se aclara que Paqui "nunca ha trabajado para LORGEN". Es más, mantiene que no conoce ni ha tenido contacto con ella en ningún momento.

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