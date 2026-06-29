Ni Servinabar ni Koldo y Ábalos de pasada: todo lo que Santos Cerdán olvida en su libro

¿Por qué es importante? Si bien 'La Caída' se publica este martes, laSexta Clave ha tenido acceso a las 156 páginas en la víspera.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, lanza su libro 'La Caída', donde narra su aislamiento tras ser implicado en amaños de contratos públicos. En sus 156 páginas, describe el impacto del informe de la UCO recibido en junio de 2025, que lo vinculaba al caso. Aunque menciona algunos aspectos, omite nombres y detalles clave para su defensa, como señala Jokin Castellón de laSexta Clave. Cerdán insiste en su inocencia y denuncia una cacería política que lo dejó sin apoyo y recursos. Relata su ingreso en prisión provisional y el impacto emocional de ver a su familia tras cinco días encarcelado.

El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, publica este martes su libro, al que laSexta Clave ha podido tener acceso en la víspera. A lo largo de las 156 páginas de 'La Caída', el navarro relata el abandono y soledad que ha sufrido desde que se conoció su presunta implicación en amaños de contratos públicos, así como el momento en el que llegaba a su teléfono el informe de la UCO que lo señalaba el 12 de junio de 2025.

Si bien se relatan otros aspectos, que se abordan bajo estas líneas, el socialista se deja cosas en el tintero. Y es que "no nombra a Servinabar, no nombra a Koldo, no nombra a Leire Díez", recordaba el presentador de laSexta Clave, Jokin Castellón. De hecho, el periodista de laSexta subraya que, si bien el exministro "Ábalos aparece de pasada", Cerdán "no nombra ninguna de las cosas importantes para la causa o que pueden afectarle".

En definitiva, obvia aspectos relevantes en los procesos judiciales en los que está imputado, pues él insiste en ser inocente. En esta línea, Cerdán también llega a denunciar una cacería, porque "en política, cuando incomodas lo suficiente, dejas de ser útil. Te conviertes en un problema, y los problemas no se gestionan. Se eliminan". Sí, una narrativa bastante curiosa.

De hecho, en el libro también denuncia el abandono y aislamiento que dice haber sufrido. En concreto, Cerdán sostiene que "en cuestión de horas" se quedó "sin cobertura legal, sin respaldo político, sin recursos": "Abandonado y vapuleado. Me encontré solo", concluye. No obstante, relata que cuando llegó el informe de la UCO con indicios contra él, dice que trató de "mantener la normalidad", pero después "todo empieza a cambiar" y "el ruido, las voces, desaparecen".

También explica en el libro que todavía le resuena el sonido de la celda cerrándose el primer día. Era verano de 2025 cuando el ya exsocialista ingresaba en la cárcel de Soto del Real en prisión provisional. Por otro lado, Cerdán también cuenta cómo es la primera visita de su familia, tras cinco días entre rejas. Entonces, asegura que se rompe y se pone a llorar.

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