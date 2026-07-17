Iñaki López, sobre la bronca entre el número dos del DAO un general de la Guardia Civil: "No sé hasta qué punto podría ser abuso de poder"

Iñaki López opina sobre los audios de la bronca del número dos del DAO, Luis Antonio del Castillo, al general Fernando Mora por su asistencia los actos de Ayuso por el 2 de mayo.

La polémica se ha levantado en el seno de la Guardia Civil después de que hayan salido a la luz las presiones del número dos del DAO, Luis Antonio del Castillo, al jefe de la Zona de la Comunidad de Madrid, el general Fernando Mora, para que no asistiera a los actos de Isabel Díaz Ayuso por el 2 de mayo.

En los audios que se han conocido, cuando Mora le dice que se ha sentido poco apoyado, del Castillo se descuelga con todo tipo de insultos e improperios e incluso con amenazas físicas.

"Es una imagen dura la bronca entre estos dos mandos", apunta Iñaki López, que añade: "No sé hasta qué punto no podría ser incluso abuso de poder y delito de amenazas".

El presentador afirma no entender por qué esta discusión entre altos mandos de la Guardia Civil aparece ahora, cuando Mora en estos momentos se encuentra retirado.

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