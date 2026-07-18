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Cuentan las horas para volver

La angustia de los vecinos desalojados por el incendio de las Cinco Villas (Aragón): "Está toda nuestra vida ahí"

Los detalles Cerca de 100 personas ha sido realojadas en un polideportivo municipal y cuentan las horas para volver a sus casas. Mientras, la preocupación continúa.

Vecinos desalojados
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Con lágrimas en los ojos, Carmen, vecina de Orés de toda la vida, recuerda cómo fue desalojada por el incendio que afecta a su municipio. "Sentimos mucho dolor, porque vimos las llamas casi en la carretera", expresa Carmen, quien solo tiene el deseo de que "no pase nada y que no haya ninguna desgracia personal". "Estoy rezando constantemente para que se pare el fuego", manifiesta.

Mientras, Juan Pablo y sus amigos cuentan las horas para volver a casa. "No sé si nos mandarán hoy o mañana, porque el pueblo corría bastante peligro", señala el vecino de Luesia, otro de los municipios azotados por las llamas. "Nos invitó todo el mundo a dormir a sus casas, pero hemos decidido que vamos a quedarnos aquí todos juntos", cuenta.

Cerca de 100 personas han sido realojadas en un polideportivo municipal de Ejea de los Caballeros. "Todos queremos volver a casa, peo el problema es que no sabemos cómo está, si hay luz o no y no sabemos cómo estarán los congeladores", declara un hombre.

Por su parte, Marta volvió de sus vacaciones sin pensarlo. "Tengo a mi padre y a mi hermana ahí en el pueblo; tenemos granjas y campos; está toda nuestra vida ahí", señala la mujer, quien, gracias a su hija, mantiene la esperanza. "Ella es la que nos da la alegría, las fuerzas y ahora parece que --el fuego-- está mas controlado y tenemos un rayo de esperanza", reconoce.

Ha sido una noche larga, sin descanso. En este sentido, Jacob Ansó, pesidente Asamblea Local de la Cruz Roja, subraya que "la gente está un poco cansada y quiere saber cuándo se va y cuándo van a salir del polideportivo a una solución habitacional mejor".

Mientras, la preocupación entre los vecinos continúa tras pasar la tercera noche fuera de sus casas.

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