La angustia de los vecinos desalojados por el incendio de las Cinco Villas (Aragón): "Está toda nuestra vida ahí"

Los detalles Cerca de 100 personas ha sido realojadas en un polideportivo municipal y cuentan las horas para volver a sus casas. Mientras, la preocupación continúa.

Carmen, una vecina de Orés, fue desalojada por un incendio en su municipio y expresa su dolor y preocupación por la seguridad de todos. Juan Pablo, de Luesia, también espera regresar a casa junto a sus amigos, mientras unas 100 personas han sido realojadas en un polideportivo en Ejea de los Caballeros. La incertidumbre sobre el estado de sus hogares y pertenencias pesa sobre ellos. Marta regresó apresuradamente de sus vacaciones para estar con su familia y proteger sus propiedades. Jacob Ansó, de la Cruz Roja, destaca el cansancio y la incertidumbre de los afectados, quienes desean una solución habitacional mejor. La preocupación persiste tras tres noches fuera de casa.

Con lágrimas en los ojos, Carmen, vecina de Orés de toda la vida, recuerda cómo fue desalojada por el incendio que afecta a su municipio. "Sentimos mucho dolor, porque vimos las llamas casi en la carretera", expresa Carmen, quien solo tiene el deseo de que "no pase nada y que no haya ninguna desgracia personal". "Estoy rezando constantemente para que se pare el fuego", manifiesta.

Mientras, Juan Pablo y sus amigos cuentan las horas para volver a casa. "No sé si nos mandarán hoy o mañana, porque el pueblo corría bastante peligro", señala el vecino de Luesia, otro de los municipios azotados por las llamas. "Nos invitó todo el mundo a dormir a sus casas, pero hemos decidido que vamos a quedarnos aquí todos juntos", cuenta.

Cerca de 100 personas han sido realojadas en un polideportivo municipal de Ejea de los Caballeros. "Todos queremos volver a casa, peo el problema es que no sabemos cómo está, si hay luz o no y no sabemos cómo estarán los congeladores", declara un hombre.

Por su parte, Marta volvió de sus vacaciones sin pensarlo. "Tengo a mi padre y a mi hermana ahí en el pueblo; tenemos granjas y campos; está toda nuestra vida ahí", señala la mujer, quien, gracias a su hija, mantiene la esperanza. "Ella es la que nos da la alegría, las fuerzas y ahora parece que --el fuego-- está mas controlado y tenemos un rayo de esperanza", reconoce.

Ha sido una noche larga, sin descanso. En este sentido, Jacob Ansó, pesidente Asamblea Local de la Cruz Roja, subraya que "la gente está un poco cansada y quiere saber cuándo se va y cuándo van a salir del polideportivo a una solución habitacional mejor".

Mientras, la preocupación entre los vecinos continúa tras pasar la tercera noche fuera de sus casas.

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