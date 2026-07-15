Ábalos pide anular su sentencia: dice que se basa en el testimonio sin "corroboración" de Aldama y que debió ser de la Audiencia Nacional

Los detalles Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, alega también que el hecho de no poder acceder a la totalidad de los dispositivos que la UCO le incautó vulnera su derecho de defensa.

La defensa de José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de su condena de 24 años de cárcel, argumentando la falta de competencia del tribunal para juzgarlo en lugar de la Audiencia Nacional, lo que vulneraría su derecho al juez predeterminado por la ley. Además, se alega que la falta de acceso a dispositivos incautados por la Guardia Civil afecta su derecho de defensa, y que la condena se basa en el testimonio del coimputado Víctor de Aldama, sin suficiente corroboración externa. Este paso es necesario para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales. Ábalos fue condenado por delitos de corrupción junto a otros acusados.

La defensa del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido anular la sentencia condenatoria de 24 años de cárcel del Tribunal Supremo alegando, entre otras cosas, que la competencia de este órgano para celebrar el juicio en lugar de la Audiencia Nacional vulneró su derecho al juez predeterminado por la ley, según el escrito al que ha tenido acceso laSexta

También ha alegado que el hecho de no poder acceder a la totalidad de los dispositivos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le incautó vulnera su derecho de defensa y que su condena se basa en el testimonio del coimputado Víctor de Aldama, "premiado" sin que su testimonio tuviera "corroboración externa suficiente".

"Es inaceptable que la prensa dispusiera de este material que se hurtaba a la propia parte acusada y a su defensa, —hoy se sigue hurtando— lo que desvirtúa que la limitación de acceso respondiera a una imposibilidad atendible o justificable procesalmente y confirma que la defensa hubo de litigar a ciegas frente a un material que ya circulaba en el espacio público", apunta el escrito.

Además, este señala que la condena "descansa, de modo esencial, en la declaración del coacusado D. Víctor de Aldama, beneficiario del mayor de los tratamientos penológicos favorables". Y advierte de que "las conformidades materiales —de la Fiscalía con acusados— al margen del régimen tasado desequilibran la igualdad de armas" entre encausados y acusaciones.

Este es un paso necesario para que, una vez que el Supremo lo rechace, pueda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

El Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y 8 meses por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. En cambio, el comisionista Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio, se libró de la prisión al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir.

La sentencia, adoptada por unanimidad, concluyó que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.

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