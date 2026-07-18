Zapatero rompe su silencio para celebrar el "refuerzo de nuestro Estado de Derecho" tras el aval europeo a la ley de amnistía

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

Los detalles Es la primera vez que el expresidente del Gobierno hace una declaración tras su imputación y lo ha hecho para destacar el "histórico" fallo del TJUE sobre la ley de amnistía en la que él trabajó.

José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación por el caso Plus Ultra y el hallazgo de joyas en su despacho, ha roto su silencio para hablar sobre la ley de amnistía avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En declaraciones a 'El Mundo', Zapatero calificó el fallo del TJUE como "histórico" y fundamentado en los principios democráticos, destacando que podría resolver la crisis política en Cataluña iniciada con el 'procés'. Además, instó a quienes pidieron la nulidad de la norma a reflexionar, subrayando que la sentencia fortalece la democracia en España y ofrece esperanza para el futuro.

Desde que se conociera su imputación por el caso Plus Ultra y por las joyas que se encontraron en su despacho hace dos meses, José Luis Rodríguez Zapatero ha guardado silencio. Una ausencia total de declaraciones que ha roto para afirmar que el aval que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado a la ley de amnistía "refuerza nuestro Estado de Derecho, que se renueva en sus principios democráticos".

El expresidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones a 'El Mundo', rompiendo así su silencio para manifestarse sobre una ley en la que él tuvo un papel protagonista ya que participó en las conversaciones que el Ejecutivo mantuvo con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Todo después de que este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara la ley de amnistía al considerar que ni la malversación ni el terrorismo conculcan el ordenamiento europeo. La Gran Sala declaró que la amnistía no se opone al ordenamiento comunitario en lo relativo a la malversación. En relación con la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR), el TJUE también entiende que la amnistía no contraviene el ordenamiento europeo.

Ahora, en una conversación con el citado medio, Zapatero ha realizado su primera declaración pública para calificar el fallo "contundente y fundamentado en los principios democráticos del Estado de Derecho" del TJUE de "histórico" ya que, al respaldar la ley, existe "motivo" para la "esperanza" y que se pueda acabar con "la grave crisis política, institucional y social" en Cataluña que se inició con el 'procés'.

De hecho, el expresidente ha destacado que esta ley precisamente "nació para la pacificación de las consecuencias de la grave crisis política, institucional y social".

Por último, Zapatero ha instado a aquellos que pidieron la nulidad de la norma a que tengan un "proceso de reflexión": "Sería muy conveniente que quienes hostigaron esta ley y a quienes la defendimos, tuviesen un proceso de reflexión, tan conveniente en una sociedad plural; Personalmente pienso que hoy el futuro de la democracia en España es más sólido gracias a esta histórica sentencia del TJUE, lo cual es un motivo de esperanza para todos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.