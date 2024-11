El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue haciendo malabares en su discurso para echar la culpa a Pedro Sánchez sobre la gestión de la DANA e intentar exculpar al president de la Generalitat, Carlos Mazón. Unos malabares en los que sigue retorciendo la verdad y dando pábulo a algunos de los bulos que han corrido desde la catástrofe del 29 de octubre.

Lo ha hecho este martes en una entrevista en Espejo Público, en la que ha intentado respaldar a Mazón con sus mismos argumentos, aunque ha terminado cuestionándole al decir que él habría pedido la emergencia nacional si hubiera sido presidente de la Generalitat.

En su ánimo por culpar a otros, el líder del PP ha señalado a Pedro Sánchez, a Teresa Ribera, a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y por el camino se ha dejado algunas medidas verdades.

1. "La AEMET dice sobre mediodía que la previsión es que las lluvias remitan a las seis de la tarde"

Esto es falso. Esto es lo que dijo Mazón en rueda de prensa, pero no es así. La AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, situó la vigencia de su aviso de alerta roja hasta las 18h -es algo que hace de forma habitual-, pero eso no quiere decir que a partir de entonces disminuyera. De hecho, a las 18h prorrogó la alerta roja.

Así lo hace habitualmente la AEMET y así lo entendió la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, quien por la mañana ya dijo que la alerta roja podría alargarse. Bernabé es la misma que, según su relato, intentó contactar tres veces con la consellera de Interior el 29 de octubre para ofrecer los servicios de la UME.

2. "Mazón ha estado desde el principio"

"Bastante tenía el presidente Mazón con el panorama que se estaba viviendo en Valencia. Ha estado desde el principio, ha dado la cara desde el primer instante y lo sigue haciendo".

De nuevo falta Feijóo a la verdad, a no ser que el líder del PP sitúe el "principio" de la catástrofe que ha dejado más de 200 muertos después de la comida de Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana, reunión que le mantuvo ausente e incomunicado durante tres horas y que retrasó la toma de decisiones y el envío de la alerta a la población.

No es la primera vez que el PP defiende a Mazón y argumenta que se ha "volcado" en las tareas posteriores a la tragedia, pero siguen guardando silencio sobre la ausencia del president durante las horas clave. Además, en privado muchos de los 'populares' consultados por laSexta no creen que puedan salvar a Mazón. Es más, en privado hablan de una dimisión, aunque no inmediata.

3. Lo de 'si necesitan ayuda que me la pidan'

"Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. (…) Esa frase de 'si necesitan ayuda que me la pidan' por parte de la persona con más poder en España, todos los recursos a su disposición, es una frase que queda para la historia de la irresponsabilidad de la gestión de una catástrofe".

De nuevo, Feijóo manipula una frase de Sánchez que ha utilizado el PP estos días y que ha terminado conviertiéndose en un bulo. Pedro Sánchez no solo no dijo exactamente 'si necesitan ayuda que me la pidan', sino que se ha descontextualizado por completo a quién dirigió esa expresión.

La frase completa del presidente fue: "El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesitan más recursos, que los pida. No hace falta priorizar entre unos municipios u otros ni jerarquizar tareas; se priorza cuando faltan medios, y ese no es el caso". Para empezar, la frase iba referidada al Govern de la Generalitat, sobre la que aseguró que el Gobierno ya había puesto a su disposición todos los recursos del Estado.

Sin embargo, el PP ha acusado a Sánchez de dirigirse así a la ciudadanía, una frase retorcida que circuló entre la ciudadanía transformada en un bulo.

4. Sobre declarar la emergencia nacional

"Yo me he pronunciado, el miércoles en Letur delante de Page y el jueves me fui a CECOPI, hice un canutazo y me volví a pronunciar; es una emergencia nacional de libro, el presidente tiene que activar la emergencia nacional y tomar el control".

En este caso, es verdad que el jueves, desde Valencia, Feijóo habló de que la situación era de "emergencia nacional", e incluso en la entrevista ha esbozado que se lo dijo en privado a Sánchez, pero lo cierto es que no pidió públicamente al ministerio del Interior que asumiera el mando, quien tiene la potestad de declarar la emergencia nacional.

Tampoco lo había hecho en Letur, como dice, ni ese mismo miércoles por la mañana en el Pleno del Congreso que no llegó a suspendersecon motivo de la DANA. No dijo nada de nada al respecto.

5. "Aquí el único que quiere comparece voluntariamente es el señor Mazón".

Aquí, Feijóo ha terminado desmintiéndose a sí mismo intentando arremeter contra la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En la entrevista con Susana Griso, el líder del PP prosigue: "La señora Ribera no quiere comparecer, parece ser que ayer Ribera ha pedido comparecer". En efecto, Teresa Ribera ha pedido comparecer ante el Pleno del Congreso para explicar su gestión de la DANA en su ámbito competencial.

6. La ministra alemana que dimitió

"En Alemania hubo un cese por inundaciones de la delegada de familias por irse 10 días después, Sánchez dice que necesitamos mas 'Riberas'; La gestión de Ribera es lamentable".

Manipula Feijóo dos situaciones que no tienen nada que ver, al mezclar la dimisión de una ministra alemana en 2022, que se fue de vacaciones días después de las inundaciones en su 'land', con el viaje institucional en el que Teresa Ribera se encontraba ya el lunes antes de la catástrofe.

7. ¿Sánchez en la India?

"Cuando el señor Sánchez estaba en la India, yo dije que esto es una emergencia nacional. Yo lo dije al presidente del Gobierno, que es quien puede decretarlo".

Otra falsedad -o confusión importante de los tiempos- de Núñez Feijóo en sus 30 minutos de entrevista. Pedro Sánchez volvió de su viaje institucional a India mientras la DANA asediaba Valencia y Castilla-La Mancha, pero estaba ya en España el miércoles 30 por la mañana, cuando ofreció una declaración institucional desde Moncloa a las 11:30 que todos los medios de comunicación recogieron. En ese momento, Feijóo y el PP todavía no había expresado nada públicamente sobre emergencia nacional.

8. El bulo de que Sánchez vinculó las ayudas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado

"Esto fue otra falta de respeto a las víctimas, decir que se necesita que se aprueben los presupuestos generales para que las ayudas se activen".

Para terminar de alimentar los bulos políticos que han circulado desde la llegada de la DANA, Feijóo ha bromeado con el supuesto condicionamiento que Sánchez hizo de que la ayuda del Gobierno para Valencia estaba supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El invento viene por unas declaraciones de Sánchez en rueda de prensa el pasado 5 de noviembre, cuando se aprobaron las ayudas del Gobierno para los damnificados por la DANA.

Según recoge Newtral, Sánchez dijo que se necesitarían "unos nuevos presupuestos" para gestionar "cifras tan importantes de dinero", en relación a dichas ayudas, pero en ningún momento anunció que esas cuantías quedarían retenidas por no tener el apoyo de la oposición.