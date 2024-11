Carlos Mazón está acorralado. Sisu gestión como presidente de la Generalitat ya estaba en el punto de mira por la respuesta que dio a la DANA que ha azotado a la Comunitat Valencianadesde el pasado 29 de octubre -y que ha dejado hasta ahora más de 220 muertos-, la lista de contradicciones y mentiras que ha esgrimido estos últimos días sobre su ausencia en las horas clave de la tragedia le sitúan en la cuerda floja. De hecho, según ha podido saber laSexta, algunas voces del PP ya hablan de dimisión, aunque no sería nunca de forma inmediata.

Nadie en el PP habla de la tardanza de la Generalitat en alertar a los valencianos del riesgo de la DANA. Nadie en el PP se refiere a la ausencia de la alerta temprana que, según los expertos, habría salvado muchas vidas. Se centran en que Mazón se ha "volcado" en las tareas posteriores a la tragedia pero guardan silencio sobre la ausencia del president durante las horas clave. Pero la realidad es que en privado muchos de los 'populares' consultados por laSexta no creen que puedan salvar a Mazón. Es más, en privado hablan de una dimisión, aunque no inmediata. Algunos creen que si se aparta es posible que tenga otra vida política.

El número de incoherencias sobre su dejación de funciones en las horas claves de la DANA son inasumibles. En un primer momento,el president de la Generalitat aseguró que a las 17.00 horas de ese 29 de octubre ya estaba en la reunión clave deCentro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para abordar la DANA (a pesar de que había alerta roja desde las 09.41 horas y de que a las 12:20 el propio CECOPI había informado de una alerta hidrológica). Días más tarde, después de muchas idas y venidas, se ha sabido que llegó dos horas tarde a dicho encuentro porque estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión valenciana À Punt. Una cuestión, la elección de cargos de una TV pública, que su partido criticó ferozmente al PSOE cuando no suspendió el pleno en el que se votaba la renovación de RTVE el día después de la riada.

La cronología de sus excusas lastran su credibilidad: desde la propia Generalitat confirmaron al principio a laSextaqueel presidentenvió a la reunión de la DANA a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; al director general y "otros responsables de Emergencias". De acuerdo con las mismas fuentes, Mazón llegó al CECOPI cuando le comunicaron que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) había avisado de que el caudal en la rambla del Poyo superaba los 1.700 metros cúbicos por segundo y tras conocer que había riesgo de ruptura de la presa de Forata.

Esa comunicación se produjo a las 18:45 horas y no fue hasta entonces que el líder autonómico se desplazó al Centro de Emergencias en L'Eliana. Fuentes autonómicas aseguraron en un primer momento que durante todo ese tiempo estuvo gestionando "el tema" desde el Palau de la Generalitat. La primera versión tuvo las horas contadas y es que posteriormente explicaron que estuvo en una "comida privada" para posteriormente decir que era un "almuerzo de trabajo" o un "picoteo".

Sea para lo que fuere, y tal y como informó una fuente de la Generalitat a elDiario.es, Mazón estuvo incomunicado durante esas horas y no contestó a las llamadas. De hecho, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, se encontraba muy agobiada y bloqueada mientras entraba y salía de la sala y "no sabía qué hacer". Finalmente, cuando Mazón llegó (tarde) a esa reunión "hubo que explicarle los temas tratados".

Ha sido la última de las muchas contradicciones conocidas sobre esta cuestión. Lo cierto es que desde que la gota fría más letal de la historia democrática de España arrasara con todo a su paso, dejando a cientos de vecinos sin casa, sin trabajo y, en muchos casos, lamentando la pérdida de un ser querido, Mazón y su Govern no han dejado echar balones fuera.

Mazón Vs. La UME

Pese a que hacía días que la AEMET hablaba del aviso rojo en la zona, la alerta que la Generalitat Valencia emitió el martes, 29 de octubre, en torno a las 20.15 horas,llegó tarde, cuando muchos municipios ya estaban inundados y las personas atrapadas no tenían cómo huir de aquel desastre. Tan solo unas horas después, Feijóo y la oposición no dudaron en señalar a Sánchez. No así Mazón: el jueves,se desmarcó de las críticas de Feijóo. En una declaración institucional conjunta, Mazón agradeció a Sánchez su presencia y su rápida actuación, e informó de que Sánchez se había unido a las reuniones de seguimiento sobre la DANA. Aun así, los reproches no tardaron en llegar.

Parece que todo cambió cuando el viernes de esa misma semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó en laSexta que Mazón tardara en darse cuenta de que el Ejército "era imprescindible", e indicó que "desde el primer momento estaban esperando a que se le llamara". Ese fin de semana, Mazón anunció la creación de "cinco grupos de respuesta inmediata ante la crisis por la DANA", para los que solicitó al Gobierno la incorporación de hasta siete ministros, y se registraron los violentos sucesos en Paiporta en los que se vieron involucrados el president de la Generalitat, el presidente del Gobierno y los reyes.

Ya el lunes, Mazón dio un giro de guion y empezó a atacar al Gobierno por su gestión en la DANA. Y es aquí cuando comienza esa hilera de extrañas contradicciones y versiones aparentemente improvisadas. La primera 'víctima', la UME: Mazón culpó al Ejército de no acudir antes a los municipios afectados por la DANA: "Una vez se activa la UME, el máximo mando, en función de lo que está viendo ahí, tiene que tener la capacidad para llamar a Torrejón y decir: 'Me hacen falta más'". Tan solo unas horas más tarde, el mismo teniente general y jefe de la UME, Javier Marcos, lo desmintió y apuntó a la gestión de Mazón.

"Quien decide dónde vamos y dónde no es la Comunidad Autónoma", apuntó Marcos, que aseguró que"el martes la UME ya estaba siguiendo la situación”. Y añadió: "Cuando vi lo que podía venir encima, ordené que los 500 militares fueran a sus puestos para entrar. Mis soldados se desplazaron en condiciones difíciles. Cuando la Generalitat dio luz verde, en minutos estábamos trabajando". Así,insistió: "Yo puedo tener mil hombres en la puerta, pero si no me autorizan no entro".

Mazón culpó también a la CHJ

Tan señalada se vio la UME por Mazón como lo estuvo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo encargado de medir y comunicar a las autoridades pertinentes la información y evolución de los caudales de la zona. El president del Govern valenciano acusó a la institución de informar tarde sobre la DANA. Según Mazón, no fue hasta las 18.43 horas cuando la Generalitat recibió un correo electrónico que alertaba del drástico aumento del caudal en el barranco del Poyo, momento en el que el flujo habría pasado de 80-90 metros cúbicos por segundo (m3/s) a unos alarmantes 1.700 m3/s.

"No teníamos la información por parte de la Confederación del Gobierno. No la teníamos", afirmó Mazón, sosteniendo que la Generalitat no pudo enviar las alertas móviles a los ciudadanos hasta las 20:11 horas, momento en el que muchos ciudadanos ya estaban en riesgo.

Sin embargo, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno central, aseguraron que los datos de los caudales son públicos y están disponibles en tiempo real, actualizándose cada cinco minutos. Aunque algunos sensores fueron dañados por la DANA, un portavoz de la CHJ indicó a laSexta que en cuestión de minutos pudieron reenviar a la cadena los datos históricos, contradiciendo la versión de Mazón sobre la falta de información. Así las cosas, la realidad es que la alerta tardó 88 minutos más en llegar teniendo en cuenta la hora del mencionado correo.

De hecho, este mismo viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la tarde de la DANA le costó "hasta cuatro llamadas" localizar al president de la Generalitat Valenciana. Por su parte, Mazón ha asegurado que ese mensaje -que ha adjuntado en una captura de pantalla en X- se envió a las 20:20 horas "después de enviar la alerta y sin cobertura en el CECOPI".

Fuentes del ministerio de Transición han indicado a laSexta que Ribera intentó contactar con el president desde las 19:35. En un primer momento le llamó a través de la secretaria de Teresa, luego pasó a llamarle vía Gabinete telegráfico de Moncloa. Incluso el jefe de Gabinete de Ribera llamó al jefe de Gabinete de Mazón. Pero al no haber respuesta, indican, Ribera decidió enviarle un mensaje. Es entonces, a las 20:20, cuando una persona que está con Teresa consigue que alguien que está con Mazón le pase el teléfono físicamente al president y consiga hablar con él.

Las contradicciones de la consellera de Justicia

Más allá de Mazón, su consellera de Justicia y responsable de Emergencias también ha protagonizado muchas incoherencias en sus discursos. Este jueves, Salomé Pradasafirmó que desconocía a las 20.00 horas del 29 de octubre que se podían enviar alertas masivas a los móviles, minutos antes de enviarlas (20.12 horas) a todos los teléfonos de la provincia de Valencia por la DANA. Ella se justificó alegando que el sistema no estaba implantado, pero lo cierto es que fue activado durante el Gobierno de Ximo Puig en 2023.

Además, un audio que publicó la 'Cadena SER' revela que Salomé Pradas era consciente de la gravedad de la DANA a las 19.15 horas de la tarde del pasado martes; es decir, una hora antes del envío de las alertas (entre las 20.08 y las 20.12).Además, este mismo jueves también salió a la luz que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, llegó a llamar cuatro veces a la consellera de Justicia valencianapara ofrecer medios ante el riesgo de la DANA. En tres de esas cuatro llamadas, la delegada no recibió ninguna petición, según publicó la 'Cadena SER'.