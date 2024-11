Alberto Núñez Feijóo hace malabares para no dejar caer a Carlos Mazón sin llegar a respaldar su negligente gestión de la DANA. El líder del PP ha señalado este martes a Pedro Sánchez, a Teresa Ribera, a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar en un intento por no culpar del caos a su presidente autonómico, cada vez más acorralado, de quien ha dicho que "bastante tenía con la situación y el panorama que se estaba viviendo en Valencia" aquel fatídico 29 de octubre.

En declaraciones a 'Espejo Público', el jefe de la oposición ha esgrimido que "hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad" y ha insistido en que el presidente del Gobierno debería declarar la emergencia nacional. No obstante, también ha reconocido por primera vez que si él fuera el president de la Generalitat, habría pedido su activación, que implicaría ceder el mando al Gobierno central. "Sin duda", ha confirmado.

Además, aunque ha defendido que Mazón "no formaba parte del CECOPI", a cuya reunión llegó dos horas tarde el día de la tragedia porque se encontraba comiendo con una periodista para ofrecerle la dirección de la televisión valenciana, Feijóo también ha apostillado que esto no quita que "es el primer responsable de la Generalitat".

Unas palabras que llegan con un Mazón cada vez más cuestionado conforme ha ido trascendiendo el retrato de su deficiente gestión política de la catástrofe. Una situación que deja en una situación delicada al PP: en Génova sostienen que no es el momento para que caiga, pero que no vayan a desequilibrarle no significa que apoyen la gestión que ha llevado a cabo.

Así, Feijóo ha emplazado a "escuchar al president Mazón el jueves", cuando el president autonómico tiene previsto comparecer ante Les Corts, y ha señalado que "todo parece indicar" que "está pensando" en llevar a cabo una remodelación de su Ejecutivo: "Si hay algún fallo, él ha asumido la autocrítica y su gobierno tendrá que tomar decisiones", ha indicado.

El líder del PP ha defendido además que Mazón "ha dado la cara desde el primer instante", que "es el único que ha hecho autocrítica" y que "actuó siempre con la información que le prestaban los organismos competentes". El dirigente 'popular' ha optado en cambio por arremeter contra Sánchez y, particularmente, contra la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, que precisamente este martes se enfrenta al examen del Parlamento Europeo como paso previo a ser nombrada comisaria.

Una designación a la que el PP español se opone frontalmente. "La gestión de la catástrofe de la emergencia nacional de Teresa Ribera es lamentable", ha aseverado Feijóo, que ha avanzado que los 'populares' españoles votarán en contra y ha dejado en el aire qué harán sus colegas del Partido Popular Europeo.

