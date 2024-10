El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde el Palacio de la Moncloa tras las graves consecuencias que está dejando el fuerte temporal en la Comunitat Valenciana y otras regiones colindantes, y que ya deja decenas de víctimas mortales. Durante su intervención Sánchez ha mandado un mensaje a todos los afectados por la DANA, al tiempo que ha prometido los recursos necesarios para abordar la grave situación.

Así, ha trasladado "toda la solidaridad y el afecto" a las familias de las víctimas y a quienes siguen buscando a sus seres queridos. "España entera llora con todas y todos vosotros, nuestra prioridad absoluta es ayudaros", ha dicho el jefe del Ejecutivo, que ha prometido poner "todos los medios necesarios, hoy, mañana y el tiempo que haga falta para recuperarnos de esta tragedia". "No os vamos a dejar solos", ha asegurado.

En esa línea, el también secretario general del PSOE ha puesto de relieve que se va a ayudar a los afectados "con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea" para que puedan "salir adelante": "Para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible", ha añadido dirigiéndose a los ciudadanos.

No ha olvidado el presidente del Ejecutivo agradecer la labor de Bomberos, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes de Policía, Guardia Civil, ONGs y movimientos ciudadanos ante esta tragedia. "Vuestra entrega es un motivo de esperanza y de orgullo", ha dicho.

Asimismo, ha anunciado que "el comité de crisis va a seguir trabajando codo con codo con los presidentes autonómicos y con los alcaldesa y alcaldesas de todas las zonas afectadas". De hecho, ha asegurado estar "en contacto con ellos" a los que asegura, haber "trasladado toda" su "solidaridad y colaboración". Eso sí,

Por otro lado, ha incidido en que la emergencia "continúa": "No bajemos la guardia, la DANA continúa causando estragos, aún no podemos dar por concluido este devastador episodio", ha advertido. Así, ha instado a extremar las precauciones, no circular por las carreteras en las zonas afectadas ni transitar cerca de barrancos, cauces y vaguadas y atender a las recomendaciones de los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad. "Que nadie ponga en riesgo su vida", ha pedido.

La Generalitat ha activado un teléfono para la atención de familiares de las personas desaparecidas: 900 365 112. Las autoridades piden reservar este teléfono únicamente para dar información sobre aquel familiar con el que no se consigue contactar. Para emergencias, el número sigue siendo el 112.

