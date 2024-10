El periodista José Enrique Monrosi, del elDiario.es, lo tiene claro: "Hoy es un día, lamentablemente, para sentirnos profundamente avergonzados de nuestros representantes públicos". Lo dice tras no haberse suspendido la actividad legislativa en el Congreso de los Diputados (la sesión de control sí se ha suspendido), tras la tragedia que está viviendo Valencia, Albacete y Cuenca por la terrible DANA que ha azotado a estas zonas y que, por el momento, ha dejado ya más de 50 fallecidos.

"Uno piensa que ante tragedias de esta magnitud, [los políticos] van a estar a la altura, pero ya tenemos también la experiencia de la pandemia del COVID-19 donde muchos de ellos tampoco estuvieron a la altura cuando morían cientos de personas cada día", critica Monrosi.

No sé -se pregunta el periodista- dónde estaban anoche [cuando sucedió la tragedia de la DANA] los diputados y la presidenta del Congreso cuando ya se sabía que había decenas de desaparecidos, para que no se haya tomado una decisión antes. No ha tenido ningún sentido que la sesión de control haya echado a andar".

Por último, índice en que en estos momentos de la mañana de este miércoles 30 de octubre, los diputados estén debatiendo sobre "una cosa como RTVE y votando sobre un decreto de este tipo para repartirse el control de la televisión pública, mientras que muchos ciudadanos están buscando a familiares que no saben donde están", denuncia Monrosi. En el vídeo podemos ver al completo este crítica.