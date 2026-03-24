Bolaños rechaza incluir las medidas propuestas por el PP en el decreto anticrisis y dice que votar a favor "sería lo lógico"

Los detalles En lo referido a la petición del PP contra el cierre de las centrales nucleares, el ministro sostiene que es "más inteligente y eficaz seguir apostando por las energías renovables".

El ministro Félix Bolaños ha instado al PP a votar a favor de la convalidación del decreto anticrisis del Gobierno, argumentando que muchas de sus medidas coinciden con propuestas populares. Bolaños respondió a una carta de Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, quien solicitó trabajar en un nuevo decreto que incluya sus propuestas, evitando así la votación prevista para el jueves. Muñoz calificó el decreto de "insuficiente" y pidió incluir medidas como la deflactación del IRPF y el cierre de centrales nucleares. Bolaños destacó que el decreto protege a sectores vulnerables y apuesta por energías renovables.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que "lo lógico" sería que el PP votara a favor de convalidar el decreto del Gobierno de medidas anticrisis, en especial porque muchas de sus medidas coinciden con lo que habían propuesto los populares.

A través de una carta, Bolaños ha respondido este martes de ese modo a Ester Muñoz. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso envió el lunes otra misiva, en la que pedía al Ejecutivo que se pusiese a trabajar en otro decreto que incluya sus propuestas y que, por lo tanto, el Congreso no vote esta semana el aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

La votación para convalidar ese decreto está prevista para el jueves, y los populares aún no han desvelado el sentido de su voto, aunque en su carta Muñoz lo consideraba "claramente insuficiente" y pedía que se incluyera la deflactación del IRPF y que se saque el cierre de las centrales nucleares.

Entre sus propuestas, incluía la "necesidad de eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (art. 41 RDL / punto 1 de nuestra PNL) y la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva (art. 7 RDL / punto 9 de nuestra PNL)".

En su respuesta, Bolaños se felicita de que Muñoz considere "correcto" el contenido de la norma que, subraya, protege "no solo a las familia vulnerables, sino también al campo, a la pesca, la transporte y al empleo, mediante rebajas fiscales directas y el refuerzo del escudo social".

Sobre el interés del PP por reforzar la economía de España frente a futuros shocks energéticos, Bolaños dice compartir ese propósito, aunque considera "más inteligente y eficaz seguir apostando por las energías renovables, limpias, seguras y baratas".

El ministro reconoce que sus grupos tienen "visiones muy distintas en muchos aspectos" de los que Muñoz menciona en su carta. "Pero también es evidente que si el Grupo Parlamentario Popular considera 'correcto' el contenido del decreto y si en muchas de sus medidas coincide con lo que ustedes mismos han propuesto, lo lógico sería votar a favor de su convalidación".

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