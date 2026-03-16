El salvavidas de las energías renovables: España paga casi tres veces menos que Alemania o Italia en la factura de la luz pese a la subida por la guerra en Irán

Los detalles Los meses de abril y mayo conllevan "una extraordinaria aportación solar" sin demasiado consumo de luz, lo que abarata la factura.

El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado un aumento en el precio del petróleo y del gas, afectando las facturas de luz en Europa. Sin embargo, España experimenta un incremento más moderado gracias a las energías renovables, que superan el 60% de la producción energética nacional. A pesar de la volatilidad de los precios, que pueden superar los 145 euros por megavatio hora, en ciertas franjas horarias la energía es gratuita debido a la energía solar. Jorge Morales de Labra destaca que a veces las centrales ofrecen precios negativos para no detener la producción. En comparación, España paga casi tres veces menos por la electricidad que países como Alemania o Italia, según Pedro Sánchez.

La subida del precio del petróleo no es la única consecuencia económica del cierre del estrecho de Ormuz. La guerra en Irán va a provocar también el encarecimiento de la factura luz por el precio del gas. Sus efectos ya se están notando en casi toda Europa, menos en España, donde la subida está siendo mucho más moderada gracias a las energías renovables.

Ahora mismo los precios de la luz se encuentran en una montaña rusa y cambian cada hora. Por ejemplo, el martes se espera una variación superior a los 145 euros por megavatio hora con un pico a las 21:00 horas. Sin embargo, en la franja que va desde las 11:00 hasta las 18:00 horas, la energía será completamente gratis gracias a las renovables.

Precio medio diario del megavatio hora en España

"A veces te sale más caro parar la central. Por eso algunas centrales incluso hacen ofertas en el mercado a precio negativo. Están dispuestas incluso a pagar con tal de no parar la producción", explica a laSexta Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía.

En España, el porcentaje de energía limpia supera el 60%, una cuota récord en comparación con los países vecinos. Es por eso que, en un momento en el que el precio de la energía está disparado por la guerra, en España se puede estar algo más tranquilos.

Gran parte de esta energía viene de la solar. Como comenta Morales, "nos ha tocado una temporada muy buena" ya que "el mes de abril y el mes de mayo suelen ser meses con una extraordinaria aportación solar y donde todavía no hay mucho consumo de energía porque no tiramos del aire acondicionado todavía".

Como consecuencia, en España, donde el precio por megavatio hora está cerca de los 57 euros, se está pagando casi tres veces menos que en países como Alemania, Italia o Irlanda, con precios de 113, 141 y 151 euros por megavatio hora, respectivamente.

"En el último mes, por ejemplo, los precios fueron tres veces más baratos que en Francia, seis veces más baratos que en Alemania y siete veces más baratos que en Italia", ha presumido Pedro Sánchez en el programa 'The Rest Is Politics'.

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