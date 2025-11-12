Abascal ofrece intercambiar elecciones con Sánchez: "Me comprometo a ir a elecciones en Valencia si hace lo mismo"

¿Qué ha dicho? Según ha indicado el líder de Vox en el Congreso, cuando Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones a nivel nacional, entonces, Abascal exigirá elecciones en Valencia.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intercambiar elecciones, sugiriendo que está dispuesto a convocar elecciones anticipadas en Valencia si Sánchez hace lo mismo a nivel nacional. Abascal ha afirmado que exigirá elecciones en Valencia solo si Sánchez disuelve las Cortes y convoca elecciones generales. Esta propuesta surge tras el anuncio del PP sobre su candidato de transición para sustituir a Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana. Vox ha aclarado que no negociará con la dirección nacional del PP, sino directamente con el candidato propuesto, Juanfran Pérez Llorca, y ha reiterado su rechazo a las políticas verdes y de inmigración ilegal.

El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intercambiar elecciones. El ultraderechista ha dicho que está dispuesto a provocar elecciones anticipadas en Valencia si así lo hace Sánchez a nivel nacional.

"Me comprometo a ir a elecciones en Valencia", ha dicho Abascal este miércoles en el Congreso, ante la mirada atónica de los diputados del PP. Después de unos segundos de silencio, Abascal ha matizado: "si usted hace lo mismo señor Sánchez, y desconvoca las Cortes y convoca elecciones".

De esta manera, según ha indicado el líder de Vox, cuando Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones a nivel nacional, entonces, y solo entonces, Abascal exigirá elecciones en Valencia.

Estas declaraciones de Abascal tienen lugar un día después de que el PP comunicara oficialmente quién será el candidato de transición elegido por Feijóo para relevar a Mazón como president tras su dimisión.

Sobre este candidato ya se pronunció este martes Vox, quien dijo que no negociará con la dirección nacional de Génova el relevo de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, sino que hablará directamente con el candidato propuesto por los 'populares', Juanfran Pérez Llorca.

"Vox no entra en decidir al candidato: nuestra única preocupación es negociar directamente con la persona que designe el PP, porque será esa la persona que deba comprometerse y cumplir con todos los acuerdos que alcance con Vox", ha informado la formación ultraderechista.

El partido lleva días urgiendo al PP a que decidiera ya el candidato para sustituir a Mazón y, a partir de ahí, poder hablar de políticas concretas, algo que, según sostiene, es su verdadero interés. Los de Santiago Abascal piden un rechazo explícito a las políticas verdes y a las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal.

"Vox no va a contribuir a la estafa a los valencianos y no va a arriar ninguna de sus banderas", ha señalado este martes el vicepresidente y secretario general de la formación, Ignacio Garriga, en rueda de prensa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.