Los bulos del agitador ultra y miembro de la guardia de Franco que lleva al juzgado a Begoña Gómez como denunciante

Los detalles Alberto Royuela propaga en internet una teoría conspiranoica llamada 'Expediente Royuela'. Una macroteoría de la conspiración que dice que en España hay una red criminal que afecta a las altas esferas de nuestro país, a políticos, a jueces y a fiscales.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha denunciado a Alberto Royuela, un agitador de ultraderecha y exmiembro de la Guardia de Franco, por difundir falsedades que la vinculan con corrupción en Marruecos. Royuela, conocido por promover teorías conspirativas como el 'Expediente Royuela', acusa a políticos, jueces y fiscales de delitos graves, como pederastia y narcotráfico. Estas teorías, basadas en documentos falsos, son difundidas junto a su hijo Santiago, también vinculado a la ultraderecha. El periodista Jesús Espinosa señala que bulos, conspiración y violencia son el caldo de cultivo para estas narrativas.

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha vuelto a pasar este martes por el juzgado. Esta vez lo ha hecho como denunciante de un famoso difusor de bulos que la acusó de tener cuentas ocultas en Marruecos. Se trata de Alberto Royuela, un agitador de ultraderecha que fue miembro de la Guardia de Franco, una estructura paramilitar adscrita al régimen.

Begoña Gómez es una de las perjudicadas por los bulos del falangista Alberto Royuela, veterano ultraderechista catalán. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el exmiembro de la Guardia de Franco exponía la transcripción de una conversación falsa que vinculaba a Begoña Gómez con una supuesta trama de corrupción: "dice Begoña, por el dinero no habrá problemas, nunca los ha habido en este aspecto".

Es un documento completamente falso. Por este vídeo, Royuela está acusado de delitos de falsedad documental y calumnias. Propaga en internet una teoría conspiranoica llamada 'Expediente Royuela'. Una "macroteoría de la conspiración" que dice que en "España hay una red criminal que afecta a las altas esferas de nuestro país, a políticos, a jueces y a fiscales", explica el periodista de Newtral, Jesús Espinosa.

A estos políticos, a jueces y a fiscales les acusa de delitos de pederastia, asesinato o narcotráfico. Pero Alberto Royuela no está solo. También tiene a su hijo Santiago, condenado por ataques violentos vinculados a grupos de ultraderecha. En uno de sus vídeos acusaba a la ministra Margarita Robles de una supuesta implicación en una red internacional de narcotráfico.

El periodista Espinosa cuenta que "aquí hay dos conceptos fundamentales que es bulos, conspiración, violencia y extrema derecha". Ese, dice, es "el caldo de cultivo perfecto para crear estas narrativas buleras".

El origen de esta conspiración la encontramos en el inicio de todos sus vídeos, en el del hijo de Royuela, quien falleció por una sobredosis que, según su padre, habría sido provocada por un Guardia Civil encubierto por los exfiscales Mena y Villarejo. Acusaciones muy graves en base a un supuesto dosier de documentos, donde las pruebas que exponen no son reales.