Miguel Ángel Revilla predice una victoria del PSOE el 29-N, pero cree que Feijóo será presidente. El expresidente cántabro no le augura "un mandato plácido" al líder del PP, ya que cree que "va a estar muy condicionado por Vox".

Hace unas semanas, Miguel Ángel Revilla predijo que tras el accidente de Urda Pedro Sánchez no iba a ganar las elecciones y que Alberto Núñez Feijóo sacaría "menos votos que la última vez".

Pasados los días y ante el avance de la campaña, Iñaki López le pregunta si mantiene su predicción. El expresidente de Cantabria asegura que "hay un 50 % de probabilidades de que el PSOE sea la lista más votada, pero un 95 % de que el presidente de nuestro futuro Gobierno en España para los próximos cuatro años sea Alberto Núñez Feijóo con Abascal de vicepresidente".

"Esto es lo que viene", comenta Revilla, que cree que una posible victoria electoral del PSOE sería "un palo" para Feijóo después de "todo lo que a Pedro Sánchez le ha ocurrido en los últimos años", con la falta de presupuestos, los casos de corrupción, la DANA, los accidentes ferroviarios, incendios o Ceuta.

Por ello, considera que ante una situación así, que "el líder de la oposición baje en porcentaje de votos y diputados y que pueda llegar a perder es un palo de liderazgo", algo que complicaría la formación de Gobierno porque "va a haber exigencias muy importantes de Vox".

Revilla opina que Feijóo "va a estar muy condicionado por Vox" y no le augura "un mandato plácido".

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