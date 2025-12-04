"Míralos, cómo se quieren": Trump presume de haber puesto fin "a la octava guerra en menos de un año"

Los detalles El acuerdo firmado en Washington entre ambos países africanos recoge, entre otras cosas, que EEUU tendrá acceso preferencial a la explotación de minerales y tierras raras en la región.

Donald Trump ha mediado en un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo, firmado en Washington. Este acuerdo, que marca el fin de un conflicto de 30 años, incluye el cese al fuego, el desarme de fuerzas no estatales, el retorno de refugiados y la explotación de minerales por parte de Estados Unidos. Los presidentes de ambos países han agradecido el papel de Trump, aunque han aclarado que la responsabilidad del éxito recae en ellos. A pesar de este acuerdo, la violencia persiste en la región, con el grupo rebelde M23 tomando control de áreas estratégicas en el este del Congo.

Donald Trump ha acabado, según la cuenta que él mismo lleva, con la octava guerra desde que es presidente de Estados Unidos. En esta ocasión, ha sido entre Ruanda y República Democrática del Congo, que han firmado en Washington un acuerdo de paz bajo la atenta mirada del republicano.

De un líder que ha presumido del final del conflicto entre los países africanos: "Estamos triunfando donde tantos otros han fracasado. Es realmente emocionante porque hablamos de 30 años de lucha y más de 10 millones de vidas".

El acuerdo incluye, casualmente, la explotación de minerales y tierras raras en la región por parte de Estados Unidos. Además, recoge un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, el retorno de los refugiados y la rendición de cuentas para quienes hayan cometido atrocidades.

"Pasaron mucho tiempo matándose entre sí. Ahora míralos, cómo se quieren. Van a pasar mucho tiempo abrazándose entre sí, cogiéndose de la mano y aprovechándose económicamente de EEUU", ha bromeado el republicano.

Los presidentes de ambos países han agradecido al neoyorquino su participación en el acuerdo, aclarando que si "las cosas no salen como deberían" la responsabilidad no será del presidente estadounidense.

"Depende de nosotros en África, trabajar con nuestros socios y consolidar y ampliar esta paz", ha asegurado Kagame, presidente de Ruanda, en su intervención.

Tshisekedi, su homólogo de República Democrática del Congo, se ha mostrado esperanzado: "Seremos lúcidos, pero firmemente optimistas. Estos acuerdos de Washington para la paz y la prosperidad deben ser para nuestros pueblos un símbolo de un compromiso irreversible"

La ceremonia de la firma se llevó a cabo en la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos, un organismo independiente creado por el Congreso, que ahora está bajo el control del Departamento de Estado y ha sido rebautizado con el nombre de Trump.

En junio pasado, la RDC y Ruanda ratificaron su acuerdo de paz en Washington, durante una ceremonia en el Departamento de Estado, con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y de los ministros de Exteriores de ambos países. Sin embargo, la violencia continuó en la región, y en noviembre representantes de la RDC y del grupo rebelde firmaron en Doha un acuerdo marco, mediado por Qatar, con el objetivo de alcanzar una paz definitiva.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de una misión de paz de la ONU (Monusco).

La crisis en el este congoleño se agravó a finales de enero pasado, cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda (según la ONU y varios países occidentales), tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

