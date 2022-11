La práctica totalidad de los grupos del Congreso de los Diputados han mostrado solidaridad con la ministra de Igualdad, Irene Montero, al condenar los ataques machistas que está sufriendo. Desde su propio partido, Unidas Podemos, hasta el Partido Popular han mostrado su rechazo a las palabras que se han dirigido hacia la ministra en los últimos días.

Una concelaja de Ciudadanos en Zaragoza afirmaba a principios de semana que Montero "está donde está por haber sido fecundada por un macho alfa". Insultos similares se producían este miércoles en plena sede parlamentaria por parte de Carla Toscano, diputada de Vox, que mantenía que el "único mérito" de la ministra es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

Jaume Asens, presidente del Grupo Confederal, ha sido el primero en hacerlo este jueves durante el pleno que debate sobre los Presupuestos Generales del Estado. Sobre las palabras de Toscano un día antes en la misma Cámara, Asens ha dicho que fueron una auténtica "barbaridad" y ha resaltado que desde la presidencia del Congreso "no se hizo nada".

Los diputados de Vox reían a carcajadas cuando la ministra lloró porque se sintió ofendida"

"Oímos auténticas barbaridades que traspasaron todos los límites de la intimidad y la indecencia". "Eso es el machismo y ayer vimos una expresión muy gráfica de lo que es la derecha en España, que tiene un ADN prodemocrático y machista. Vimos a los diputados y diputadas de Vox cómo reían a carcajadas cuando la ministra lloró porque se sintió ofendida por estas palabras y ese gesto de desprecio expresa muy bien el grado de indignidad de la derecha", ha discurrido Asens. Mientras pronunciaba estas palabras, los diputados de Vox volvían a sonreír desde la bancada.

Condena absoluta de los socialistas

Sus socios de Gobierno, el Partido Socialista, también han rechazado de pleno estos ataques. El primero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien recriminó a los de Vox que "subieran" la violencia machista a la tribuna del Congreso.

Este jueves, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, se ha pronunciado sobre esta "agresión verbal" en un desayuno informativo con 'Europa Press': "No hay que minimizarlo ni decir que no es para tanto. [...] Hay que erradicar el odio y la violencia. Lo de ayer no fue política".

También dentro del Congreso respaldo absoluto de los socialistas. Laura Berja ha calificado estos hechos de "atentado a la democracia" y Patxi López ha afirmado que "se han cruzado todas las líneas". Ya desde la tribuna, el diputado Guillermo Meijón ha dedicado el inicio de su intervención a condenarlo: "Es indecente, indigno y todo un ataque, ya no a la ministra, que sí, ya no a las mujeres, que también, ya no a esta Cámara, que por supuesto, sino a la democracia misma".

El PP también pide "respeto"

El Partido Popular también ha apostado por pronunciarse en contra de estos ataques machistas a Montero. El diputado Vicente Tirado lo hacía este miércoles tras el altercado en el Congreso y mostraba su más "enérgico rechazo a las descalificaciones a la ministra".

Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, ha publicado un mensaje de apoyo en su perfil de Twitter: "La ministra Montero debe asumir responsabilidades políticas por una Ley que tiene unos efectos nefastos, de los que le advertimos, pero nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal. Ni en la suya, ni en la de nadie". "El respeto es imprescindible en política", ha sentenciado la 'popular'.

A lo largo de la mañana son muchas más las voces que se han levantado contra los ataques machistas de Vox. Gabriel Rufián, de ERC, lo ha calificado de "violencia política"; Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, lo ha calificado de "brutal acoso" y de "indecente", y ha pedido al resto de grupos reflexionar sobre lo ocurrido; Tomás Guitarte (Teruel Existe) se ha dicho "escandalizado" como ciudadano por lo ocurrido en la Cámara Baja.

Del mismo modo, Íñigo Errejón, de Más País, ha destacado el carácter machista de estos insultos "ruin y miserables". "Se puede criticar con toda la dureza. Pero cuando el insulto se dirija a una mujer por el hecho de ser mujer, son insultos machistas y condenables". Joan Baldoví (Compromís) ha querido dar un paso más reivindicando "hacer lo que se tenga que hacer" para que estas situaciones sean erradicadas, y pidiendo al PP que además de expresar su condena dejen de gobernar con Vox.

"Algunos vamos a firmar un documento para ver qué medidas podemos tomar contra esto. [...] No podemos consentir que el Congreso sea lo que fue ayer por la tarde", ha anunciado Baldoví, expresando su "rabia" por lo ocurrido.

Tajante también ha sido Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria, en su "condena a la infamia que se cometió contra todas las mujeres y hombres del país". "Las mujeres, gracias a dios, no llevamos el apellido del marido. Lo que hacemos y decimos no está en función de con quién nos acostemos, a quién amemos o de quienes somos hijas", ha dicho visiblemente exaltada y recordando a las diputadas de Vox que las feministas también defienden a sus madres e hijas y a ellas mismas.

Oramas ah querido mandar un mensaje al resto de grupos parlamentarios, instando a unirse para que esto no suceda nunca más: "Esta línea roja no puede volverse a pasar aquí. Estamos en el siglo XXI".

En cuanto a Ciudadanos, ya reprobaron las declaraciones machistas de su concejala en Zaragoza. Edmundo Bal, vicesecretario general del partido naranja, calificó estas declaraciones de "barbaridades". "Me parece absolutamente lamentable que un miembro de mi partido salga diciendo esas barbaridades respecto a una persona con la que puedo discrepar. Yo soy el que más puedo discrepar con Irene Montero en todas sus políticas, pero siempre la voy a tratar con respeto", defendió el portavoz.

Y sobre las palabras de la diputada de Vox, Juan Ignacio López-Bas Valero, diputado de Cs, también ha sido rotundo: "Un insulto, venga de quien venga o se dirija contra quien se dirija, no es nunca un argumento político. Ni siquiera un argumento. No normalicemos el insulto, y menos en el lugar donde el argumento es la herramienta para exponer ideas, nos gusten más o menos", ha condenado en su cuenta de Twitter.

Vox: "Somos superiores moralmente"

Ante tal rapapolvo por parte de los diputados a Carla Toscano por sus insultos machistas, los de Vox cierran filas. En el Congreso, este jueves, el primer diputado del grupo de extrema derecha en subir a la tribuna se ha dirigido directamente a su compañera para decirle que en Vox son "superiores moralmente". Una forma de decirle a Toscano que debe hacer caso omiso a quienes le recriminan su machismo.

También el presidente de Vox, Santiago Abascal, recurría a Twitter para reprochar a los de Unidas Podemos tener la "piel fina". "¡Qué piel tan fina tienen los que van de la mano de filoterroristas, los que apedrean actos políticos, los que sueltan violadores, los que defienden la pederastia, los que indultan a corruptos y golpistas, los padres de toda violencia!", escribía en un mensaje.