Nuevo ataque a Irene Montero, esta vez en el Congreso de los Diputados. Esta vez, ha sido Carla Toscano (Vox) la que ha cargado contra la ministra de Igualdad, afirmando que su único mérito ha sido, dice, "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

"Usted ha osado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla -la cara- de cemento armado para insultar a profesionales que se han tirado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", ha trasladado Toscano a Montero.

La respuesta de la Cámara no se ha hecho esperar, con gritos de 'No vale todo'. Tras asegurarse que estas palabras serían retiradas del diario de sesiones, la propia Montero ha solicitado que sean incorporadas al mismo al tratarse de "violencia política". "Para que, después de mí", ha proseguido Montero, "no venga ninguna".

"Las feministas y las demócratas somos más. Les vamos a parar los pies a esta panda de fascistas con más derechos", ha respondido Montero ante los aplausos del Gobierno y sus socios a la ministra, visiblemente emocionada.

Mensaje de apoyo de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su "apoyo" a Montero tras las palabras de Toscano. "Estamos juntos contra la violencia machista. Negarla es una forma de ejercerla. Subirla a la tribuna del Congreso es cruzar una línea intolerable", ha escrito el presidente.

Minutos después, la propia Montero ha contestado a Sánchez, agradeciéndole su mensaje. "Caminamos juntos y juntas para avanzar en derechos feministas, más democracia y justicia social. Con convicción y determinación", ha escrito la ministra de Igualdad.

Nuevo ataque tras el de Herrante (Cs)

Este martes, la concejala de Ciudadanos Carmen Herrante también protagonizó otro lamentable comentario hacia la ministra, cuando le acusó de "estar donde está por haber sido fecundada por un macho alfa".

Este mensaje fue censurado por la dirección general de la formación naranja, que trasladó a laSexta que no comparten en absoluto sus palabras y las reprueban. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha considerado "absolutamente lamentable" que su compañera de partido haya expresado estas "barbaridades".