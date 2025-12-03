Albares pide que la crisis en Venezuela se resuelva "por medios pacíficos" en plena escalada de tensión con EEUU

Qué está diciendo "No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea", sostiene el titular de Exteriores, que reclama "una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana".

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado la necesidad de resolver la crisis de Venezuela mediante medios pacíficos, asegurando que España no alimentará conflictos con países hermanos latinoamericanos. Estas declaraciones se producen en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington. Albares reafirmó la postura de España a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con ataques terrestres en Venezuela, extendiendo la advertencia a Colombia. Mientras tanto, Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles, mientras Caracas denuncia un plan de cambio de régimen por parte de EEUU.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este miércoles que la crisis de Venezuela "se tiene que resolver por medios pacíficos" y que España no va a "atizar ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano", en plena tensión entre Caracas y Estados Unidos.

"Nosotros tenemos una posición constante con Venezuela. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos, una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea", ha advertido.

Albares ha hecho estas declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas y tan solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a blandir la amenaza de llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela, posibilidad que extendió a Colombia y a cualquier país que trafique drogas hacia EEUU.

Hasta ahora, la 'operación Lanza del Sur', lanzada por Washington con el objetivo declarado de combatir el "narcoterrorismo", ha destruido una veintena de embarcaciones que supuestamente transportaban estupefacientes en el Caribe y el Pacífico, dejando más de 80 víctimas mortales. Trump ya advirtió la semana pasada de que sus fuerzas actuarán también "muy pronto" en tierra y avisó a pilotos y aerolíneas de que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".

Mientras Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar la "organización terrorista" del Cartel de los Soles, Caracas denuncia que EEUU lleva a cabo su despliegue militar en la zona como parte de un plan para propiciar un "cambio de régimen" en el país norteamericano. El pasado fin de semana, no obstante, Trump confirmó que había hablado con Maduro. Una conversaciónen la que, según trascendió posteriormente, el líder chavista le habría pedido la amnistía a cambio de su salida de Venezuela.

