Trump dice que los ataques a Venezuela "por tierra" empezarán "muy pronto" y abre la puerta a una ofensiva contra Colombia

El contexto El presidente de Estados Unidos (EEUU) libra una batalla contra el tráfico de drogas en el Caribe con destino territorio norteamericano

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha insistido este martes durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", ha subrayado el mandatario a la prensa desde la casa presidencial estadounidense.

Además, el republicano no ha dudado en advertir que cualquier país que produzca y trafique droga hacia suelo estadounidense "está sujeto a ataques". De esta manera, ha sugerido que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

"He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", ha dicho. El mandatario ha insistido en que aunque "Venezuela ha sido peor que la mayoría", hay otros países que también envían "a sus narcotraficantes" a Estados Unidos.

Expansión de la operación militar Lanza del Sur

Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, matando extrajudicialmente a 82 supuestos narcotraficantes, según ha informado este martes el Pentágono.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el oscuro Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

En octubre pasado, el republicano también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como "líder del narcotráfico" y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de "grosero e ignorante con Colombia". También ha rechazado como "injerencia" el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas. Frente a su Gabinete, Trump ha vuelto a defender la legalidad de estas operaciones y ha advertido que EEUU tiene derecho a defenderse de la "ola de drogas" que los cárteles envían hacia sus territorio.

