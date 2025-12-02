Mazón empieza su vida como expresident: oficina nueva, dos asesores, coche oficial y 8.000 euros más por una comisión que no se reúne desde hace 5 años

Entre líneas Ni la Generalitat ni Les Corts confirman el coste de todos los recursos a los que tendrá acceso Mazón, pero sí se ha confirmado que su despacho se situará en su ciudad, Alicante.

Carlos Mazón ha iniciado su etapa como expresident de la Generalitat Valenciana, activando su nueva oficina con derecho a contratar dos asesores y un conductor, todo financiado por la Generalitat. Este cambio coincide con la publicación de imágenes de su llegada al CECOPI durante la DANA, lo que no ha afectado su transición al Consell, donde su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, ha tomado posesión. Mazón, además, ha sido nombrado portavoz en la Comisión de Reglamento de las Cortes Valencianas, un cargo que incrementa sus ingresos anuales a casi 62 mil euros, a pesar de que la comisión lleva años sin reunirse. La oposición critica este nombramiento, considerándolo un "sobresueldo" innecesario.

El ahora expresident apareció en la reunión para la gestión de la emergencia a las 20:28 horas junto a su jefa de prensa y su jefe de gabinete. Llegó en una comitiva de dos coches y con el famoso jersey que, según contó, se cambió durante su comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Los vídeos se han podido ver gracias a que un responsable de Emergencias decidió guardarlos "por precaución". Sin embargo, nada de esto parece afectar a Mazón, que ha acudido este martes con total normalidad al Consell en el que ha tomado posesión como president su sucesor, Juanfran Pérez Llorca.

Mazón se ha sentado en última fila, (según el PP, para "evitar protagonismo"), pero también se le ha visto compartiendo besos, chascarrillos y muchas sonrisas con sus compañeros de partido.

No es para menos, ya que gracias al Estatuto de Expresidentes, tiene derecho a una "oficina de apoyo", contratar a dos asesores, un conductor, un local y un coche de la Generalitat a su disposición.

Ni la Generalitat ni Les Corts han confirmado a laSexta el coste de todos estos recursos, pero sí se ha confirmado que su despacho se situará en su ciudad, Alicante.

Portavoz en una comisión que no se reúne

Por si fuera poco, el Partido Popular también le ha premiado tras su dimisión y le nombrará portavoz en la Comisión de Reglamento de las Cortes Valencianas. Su nuevo cargo supondrá 8.000 euros más anuales, que se suman a los 35.000 que tiene como diputado, los 5.000 por dedicación exclusiva y los 11.000 por tener su residencia en Alicante, a más de 100 kilómetros.

En total, el expresident ganará casi 62.000 euros brutos al año.

Pérez Llorca ha defendido este martes que este nombramiento "no ha supuesto en ningún caso darle ningún privilegio al señor Mazón" y que "se le ha dado el trato que se le da a cualquier diputado".

Sin embargo, no ha justificado la decisión, a pesar de que la comisión lleva cinco años sin reunirse. Concretamente, lo ha hecho tres veces en los últimos diez años y ni una sola vez esta legislatura. Pese a su nula actividad, los miembros cobran el plus igual.

La oposición ha reprochado la elección. Para Joan Baldoví, portavoz de Compromís, supone "darle un sobresueldo al señor Mazón para que no haga absolutamente nada", mientras que el portavoz del PSPV, José Muñoz, critica que Mazón "cobre más como portavoz en una Comisión de Reglamento que hace dos años que no se reúne".

Por su parte, el expresident ha evitado contestar a si pondrá a trabajar a la comisión.

