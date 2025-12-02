Sánchez emprende la operación 'salvar la legislatura': los cinco guiños a Junts disfrazados de medidas

¿Qué están diciendo? Sánchez lanza una batería de propuestas que contenten al partido catalán, a la vez que reconoce "incumplimiento" en las promesas que les hizo.

Moncloa ha puesto en marcha la operación 'Salvar la legislatura', con Pedro Sánchez buscando reconciliarse con Junts. Para ello, ha realizado entrevistas en medios catalanes, anunciando medidas como el retraso del Verifactu, ayudas para propietarios afectados por impagos de alquiler y la gestión de ofertas públicas de empleo por la Generalitat. Además, ha abordado la publicación de las balanzas fiscales autonómicas. Sánchez ha admitido incumplimientos y retrasos con Junts, repitiendo estas palabras varias veces. Aunque su discurso ha cambiado, Junts no se ha pronunciado oficialmente, pero fuentes del partido expresan desconfianza, señalando que las intenciones llegan cuando la legislatura está en crisis.

Moncloa ha activado la operación 'Salvar la legislatura'. Pedro Sánchez busca reconciliarse con Junts y para ello, ha desplegado todas sus dotes de seducción con un cortejo en dos entrevistas, precisamente, en medios catalanes: la primera Con Jordi Basté en RAC1, y la segunda con Gemma Nierga en 'Café d'Idees'.

En esas intervenciones, ha anunciado medidas para acercarse al partido de Carles Puigdemont. La primera, retrasar el Verifactu, el nuevo sistema de facturación de empresas y autónomos. También, aprobar ayudas para los propietarios ante los impagos del alquiler por parte de jóvenes o familias vulnerables.

Flexibilizar inversiones de los Ayuntamientos y que la Generalitat gestione la oferta pública de empleo en Cataluña. Por último, el presidente ha abordado un clásico en las negociaciones con los partidos catalanes desde hace décadas: publicar las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Es decir, la diferencia entre lo que aportan al sistema y lo que reciben.

Reconoce ahora un "incumplimiento"

Junto a esta batería de medidas, ha destacado la suavidad del tono de Sánchez, que ha reconocido no haberse tomado lo suficientemente en serio a Junts. El presidente ha reiterado hasta la saciedad que el Gobierno o no ha cumplido sus promesas al partido independentista, o que llegan tarde.

Concretamente, ha repetido la palabra "incumplimiento" en siete ocasiones y "retraso" en cuatro. Sin embargo, si se revisa la hemeroteca, se puede comprobar que su discurso ha cambiado radicalmente.

"El Gobierno de España, en aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido. Con Junts y con el resto de grupos parlamentarios", afirmó en una entrevista en 'El País' publicada a principios de noviembre.

A finales de octubre, aseguró desde Bruselas que "sabe Junts que estamos cumpliendo con esos acuerdos", aunque apuntó que "evidentemente, hay acuerdos que no dependen en exclusiva del Gobierno de España". Incluso en septiembre, declaró a Junts en el Congreso de los Diputados que "estamos cumpliendo también con la hoja de ruta marcada con su grupo parlamentario".

Por el momento, Junts no se ha pronunciado oficialmente sobre esta repentina admisión de culpa del presidente, pero fuentes del partido han explicado a laSexta que no se fían porque dicen "el infierno está lleno de buenas intenciones".

Asas fuentes han agregado que las "buenas intenciones" llegan cuando la legislatura "está en fallida".

