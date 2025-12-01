Sandra Sabatés desmonta tres mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del pronóstico de "gota fría" al ES-Alert

Sandra Sabatés analiza en este vídeo algunas de las inexactitudes e incluso mentiras vertidas por Salomé Pradas durante su entrevista con Gonzo en Salvados y aporta datos que las desmienten.

En su entrevista con Gonzo para 'Salvados', Salomé Pradas se mostró muy afectada, pero volvió a eludir sus responsabilidades señalando a los técnicos y recuperando la teoría del apagón informativo de AEMET y la Conferencia Hidrográfica del Júcar.

Sin embargo, la exconsellera criticaba por primera vez a Carlos Mazón, asegurando que "tendría que haber cancelado su agenda" y haber estado presente en el CECOPI.

En el vídeo sobre estas líneas, Sandra Sabatés desmonta las imprecisiones e incluso mentiras de Pradas en 'Salvados', como cuando dijo que la noche anterior a la DANA nadie predijo lo que iba a pasar y que el pronóstico era de "gota fría".

Sin embargo, desde las 7:36 de la mañana, AEMET ya había decretado la alerta roja en muchas regiones de Valencia. De hecho, llevaba 24 horas avisando de "lluvias torrenciales" y "crecidas en ramblas y barrancos", explica Sandra, que recuerda que el Govern no atendió estos avisos, pero sí la Universidad de Valencia, que aplazó sus actividades.

Pradas también aseguró que la información de las llamadas del 112 no llegó al CECOPI. Sin embargo, Sandra apunta que "no tenía que llegar nada, porque ya la tenían allí", pues todos los organismos están integrados en el mismo sistema. De hecho, en la misma planta donde se reunía el CECOPI, había pantallas donde se retransmitía en tiempo real esta información.

La exconsellera también afirmó a Gonzo que no oyó hablar del ES-Alert hasta las 19:00 de la tarde. Sin embargo, se puede ver cómo el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya se lo proponía a las 17:00 de la tarde.

