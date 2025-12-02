Ahora
Del embarazo de Sienna Miller al escote de Rita Ora: lo más destacado de los Fashion Awards

Sienna Miller ha sorprendido anunciando su tercer embarazo en los Fashion Awards, donde la mayoría de famosas han acudido con un look "sobrio" a excepción de Rita Ora, que lució escotazo.

Muchos rostros conocidos han acudido un año más al Royal Albert Hall de Londres para la gala de los Fashion Awards. Por ejemplo, Sharon Stone ha lucido un original traje chaqueta con acabado texturizado. Por su parte, Cate Blanchett ha apostado por un diseño negro de Givenchy ceñido a la cintura.

"Las veo muy sobrias a todas en comparación con los últimos eventos", afirma Alfonso Arús. "Rita Ora ha arriesgado un poco más con un escote pronunciado con su vestido perlado de Tom Ford", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo algunos de los looks más destacados.

Por otro lado, Sienna Miller ha sorprendido luciendo su embarazo tras quedarse embarazada de su tercer hijo a los 43 años. Se trata del segundo que tiene con su actual pareja, Oli Green, mientras que su primera hija la tuvo con el actor Tom Sturridge. Curiosamente, la actual pareja de Sturridge, la influencer Alexa Chung, también ha acudido al evento con un original look blanco, al igual que Miller.

