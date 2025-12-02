El Gobierno eleva a nueve los casos de jabalíes con peste porcina en el radio del primer foco

Entre líneas En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, el Gobierno ha señalado que se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno a la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

El Gobierno ha elevado a nueve el número de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en el radio del primer foco, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Estos casos ya han sido notificados a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), tras ser confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Pese a estas novedades, el ministro Luis Planas ha ratificado que la situación sigue siendo "la misma": "Ni cambia el diagnóstico ni cambian los protocolos". No obstante, ha reconocido que la noticia es "sorprendente" y "chocante". "Tenemos encapsulado el foco. La zona que tenemos delimitada son seis kilómetros", ha concluido.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, en colaboración con el MAPA, han delimitado esa zona de control y vigilancia de 20 kilómetros, donde se ha prohibido la caza para evitar el movimiento de los jabalíes y se han reforzado las actuaciones de búsqueda y trampeo con personal específicamente formado y conocedor de la zona.

Actuaciones de la Generalitat y de los efectivos desplegados

Por otra parte, y según ha informado en un comunicado el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, tanto el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, como la consellera de Interior, Núria Parlon, han visitado el centro de mando establecido en Torreferrusa, desde donde se están gestionando las labores de contención de la peste porcina africana.

En este dispositivo están trabajando Agentes Rurales, Mosos d'Esquadra, Protección Civil, Policía Local, Agrupaciones de Defensa Forestal, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En total, se han movilizado 120 personas del cuerpo de agentes rurales y 26 equipos operativos de trabajo, así como 117 efectivos de la UME equipados con estaciones de descontaminación, equipos de gestión de capturas en condiciones de bioseguridad y drones con capacidad de búsqueda en zonas amplias y detección nocturna con infrarrojos.

Del mismo modo, las autoridades de la Generalitat de Catalunya han mantenido reuniones con los alcaldes del radio geográfico afectado para poder ofrecer una respuesta coordinada. Igualmente, durante la jornada del miércoles se incorporarán a las mismas miembros del Ministerio de Agricultura.

Por su parte, la consellera d'Economia, Alícia Romero, va a encabezar un grupo que coordinará las medidas de apoyo al sector. En este sentido, las autoridades han recordado que ya está abierta una línea de ayudas del Institut Català de Finances (ICF) por emergencias y que ya es posible solicitarla

Además, desde el Departament d'Agricultura ha encargado un informe sobre exportaciones al Prodeca desglosado por provincias y porcentajes, así como un informe técnico para conocer cuál ha sido la respuesta que se ha dado en los otros 13 países en los que se han detectado casos de PPA y saber qué medidas han empleado.

Al mismo tiempo, el Departament de Recerca i Universitats va a coordinar un grupo de expertos científicos en PPA para realizar ensayos de la vacuna, conocer el origen del brote y la respuesta dada en otros países.

Situación en las granjas de cerdos

Los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil (Seprona) y de la Policía Local están colaborando para vigilar el acceso de personal no autorizado a la zona infectada, incluido el Parque de Collserola, con el objetivo de reforzar la desinfección de vehículos que accedan al perímetro del área.

En las granjas porcinas se mantiene un "alto nivel de alerta" con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad, tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades autónomas, según el ministerio. A petición del MAPA, un equipo veterinario de Emergencias de la Comisión Europea (CE) formado por expertos epidemiólogos se ha incorporado a los trabajos para evaluar sobre el terreno las medidas desplegadas y emitir recomendaciones que refuercen las actuaciones con vistas a controlar la enfermedad lo antes posible.

El Ministerio ha recordado la obligación de comunicar a los servicios veterinarios de las comunidades cualquier sospecha que se detecte y la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y en el transporte. La peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Recordatorio de la Generalitat

En el citado comunicado, se han detallado una serie de pautas y claves para hacer frente a la enfermedad, entre las que se encuentran: el recordatorio de la alerta sanitaria; que esta enfermedad solo afecta a los cerdos y no a las personas y que se solicita la colaboración de toda la ciudadanía.

A su vez, desde la detección del primer caso han actuado con "rapidez, coordinación y transparencia", así como han subrayado que están utilizando "todos los recursos necesarios para contener el brote". Por último, han destacado el gran impacto que tiene esta crisis "en el primer sector de la economía catalana".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.