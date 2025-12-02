Maduro pidió la amnistía a Trump a cambio de su salida de Venezuela durante su llamada

¿Por qué es importante? La agencia Reuters arroja detalles hasta ahora desconocidos de la llamada entre Trump y Maduro, que tuvo lugar el 21 de noviembre. En ella, Maduro sugirió que se levantasen las sanciones contra Venezuela y que Delcy Rodríguez se hiciese cargo de un Gobierno interino antes de celebrar unas nuevas elecciones.

Conocemos los primeros detalles acerca de la llamada que mantuvieron Donald Trump y Nicolás Maduro, que fue confirmada este lunes por el propio presidente de Estados Unidos. Según informa la agencia Reuters, la conversación tuvo lugar el 21 de noviembre y en ella, Maduro se mostró dispuesto a abandonar Venezuela con tres condiciones que Trump no rechazó.

Lo primero que pidió Maduro fue que tanto él como sus familiares recibieran una amnistía legal completa, incluyendo el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el fin del caso al que se enfrenta ante la Corte Penal Internacional. También solicitó el levantamiento de las sanciones para más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción.

Por último, Maduro solicitó que su vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigiese un gobierno interino antes de las nuevas elecciones. En los menos de 15 minutos que duró la llamada, Trump rechazó las peticiones de Maduro y le dijo que tenía una semana para salir de Venezuela hacia el destino que eligiera junto con su familia.

Ese ultimátum de Trump concluyó el pasado viernes, día en el que la Administración estadounidense decidió cerrar el espacio aéreo venezolano. La llamada se produjo tras meses de crecientes presiones de Estados Unidos, con ataques contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, un grupo que, según la administración Trump, lidera Maduro.

El Gobierno de Trump no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, quien fue reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales rechazaron y que, según observadores independientes, la oposición ganó por una abrumadora mayoría.

Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares para otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien ha sido acusado en Estados Unidos por presunto narcotráfico, entre otros delitos.

